Vandereycken zag hoe Union heel bewust fouten maakte: "Werd allemaal niet bestraft"

De topper tussen Club Brugge en Union leverde donderdagavond geen doelpunten op. Beide ploegen leken tevreden met een puntje.

Union begon zeer geslepen aan de wedstrijd. Als het fout dreigde te lopen, dan werd er opzettelijk een klein foutje gemaakt, waardoor de ploeg weer helemaal georganiseerd kon worden.

“Het zit er echt ingeslepen bij Union. In mijn ogen wordt dat te weinig bestraft met geel. Dat is ook de verdienste van Union zelf, ze maken nooit brutale fouten en voelen goed aan wanneer ze het kunnen doen, bij welke scheidsrechter en in welke zone op het veld. Fouten tien meter voor of achter de middellijn worden zelden bestraft, zeker als de verdediging nog in positie staat”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Het zijn fouten die heel bewust gemaakt worden. Visser koos er pas vlak voor rust voor om een eerste keer geel te geven. “Ook opvallend: als er gefloten werd voor een overtreding, trapten ze bij Union vaak de bal weg. Ook dat werd niet bestraft. En zolang een ref daar geen geel voor trekt, kan Union dat ongestoord voort blijven doen.”