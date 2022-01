Alfred Schreuder zet verdediger uit de wind na matte prestatie: "Ongelooflijk veel potentieel, ik blijf vertrouwen behouden"

De Brugse defensie hield, met dank een sterke Simon Mignolet, de netten schoon. Desondanks stond de verdediging allerminst als een huis. Vooral Stanley Nsoki maakte -niet voor het eerst- geen goede beurt.

Stanley Nsoki (22) kwam afgelopen zomer voor 6,5 miljoen over van OGC Nice. De Fransman maakte indruk tegen PSG en RB Leipzig in de Champions League. Dat krediet lijkt stilaan opgebruikt na enkele matige optredens, met de topper tegen Union als dieptepunt. Zowel aan de bal als in balverlies maakte Nsoki een erg onzekere indruk.

Alfred Schreuder besprak na de brilscore tegen Union de situatie van Nsoki. "Hij zag er bij hun eerste kans (van Vanzeir, red.) niet goed uit en ook op het einde van de tweede helft vond ik hem ongelukkig spelen. Tegelijkerstijd geeft Stan ons heel veel. Ik stel hem op, omdat ik veel vertrouwen heb in die jongen."

"En ik blijf dat ook behouden. Omdat hij ongelooflijk veel potentieel heeft. Hij moet leren om geconcentreerder te blijven. Daarom is hij ook hier: om te leren. Hij is nog steeds jong, hé", besluit Alfred Schreuder.