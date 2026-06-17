“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert
Foto: © photonews
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De Rode Duivels ontsnapten tegen Egypte aan een nederlaag, maar het gelijkspel roept toch vragen op. Marc Degryse kijkt niet alleen naar bondscoach Rudi Garcia, maar ook naar sportief directeur Vincent Mannaert.

Geen crisis, maar wel een aandachtspunt

Het puntenverlies hoeft volgens Marc Degryse niet meteen voor problemen te zorgen binnen de Belgische selectie. De voormalige Rode Duivel verwacht niet dat de groepssfeer zwaar onder druk zal komen te staan.

"De sfeer zal misschien een beetje aangetast worden, al zal dat na die betere tweede helft en de gelijkmaker van Lukaku nog meevallen", zegt hij in Het Laatste Nieuws. Volgens Degryse blijft de uitgangspositie van België bovendien gunstig. Een gelijkspel tegen de sterkste tegenstander in de groep hoeft geen ramp te zijn, zolang de volgende wedstrijden gewonnen worden.

Garcia staat voor een belangrijke test

Toch zal bondscoach Rudi Garcia de komende dagen stevig onder de loep worden genomen. Het gelijkspel zal ongetwijfeld vragen oproepen bij analisten en supporters.

Degryse ziet daarin een belangrijke uitdaging voor de Fransman. "Hij moet ervoor zorgen dat hij zich daar niet aan begint te storen en niet gepikeerd geraakt." Volgens hem kan een trainer die zich te veel laat meeslepen door kritiek onbewust een negatieve invloed hebben op de spelersgroep. Een agressievere communicatie zou zelfs de goede sfeer in de kleedkamer kunnen verstoren.

Ook Vincent Mannaert kijkt mee

Opvallend is dat Degryse zijn blik nu al richt op Vincent Mannaert. De sportief directeur van de Belgische voetbalbond heeft immers een belangrijke rol in de toekomst van Garcia. "Hoe je het ook draait of keert, Mannaert moet na dit WK beslissen of het contract van Garcia wordt verlengd", klinkt het.

Volgens Degryse zal die evaluatie veel breder gaan dan alleen de resultaten op het veld. Ook de manier waarop Garcia omgaat met moeilijke momenten zal meewegen.

Niet alleen de uitslagen tellen

Een groot tornooi draait volgens Degryse niet uitsluitend om winnen of verliezen. Ook leiderschap, communicatie en crisisbeheer spelen een belangrijke rol.

Garcia krijgt de kans om te tonen dat hij een groep rustig kan houden wanneer de druk toeneemt. Tegelijk zal Mannaert vanop de eerste rij kunnen beoordelen hoe zijn bondscoach functioneert in minder ideale omstandigheden.

Degryse verwacht voorlopig geen grote problemen bij de Rode Duivels, maar hij maakt wel duidelijk dat de komende wedstrijden belangrijk worden. Niet alleen voor de Belgische WK-ambities, maar ook voor de toekomst van Garcia. Want hoe je het ook draait of keert, elk sterk of zwak moment kan straks mee de balans doen overslaan wanneer Mannaert zijn oordeel velt.

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