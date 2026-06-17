Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling
Foto: © photonews
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Jeremy Doku staat mogelijk voor een van de moeilijkste keuzes uit zijn carrière. Moet hij het tornooi verlaten voor de geboorte van zijn eerste kind? Toby Alderweireld weet als geen ander hoe zwaar die afweging kan zijn.

Alderweireld kent het dilemma

Als analist bij Het Laatste Nieuws leefde Toby Alderweireld zich meteen in in de situatie van Doku. Zelf maakte hij tijdens zijn spelerscarrière twee geboortes van dichtbij mee, maar echt genieten was er amper bij.

"Zowel de geboorte van Ayla als Jace is ingeleid in België, waardoor ik er zeker bij kon zijn. En gelukkig maar. Die twee geboortes blijven twee van de allermooiste momenten van mijn leven", vertelt hij aan de krant.

Toch moest de voormalige Rode Duivel telkens snel weer aan de bak. Na de geboorte van zijn dochter meldde hij zich vrijwel meteen weer bij de nationale ploeg.

Van kraamkamer naar voetbalveld

Bij de geboorte van zijn zoon liep het nog hectischer. Alderweireld moest na een wedstrijdweekend met Tottenham zo snel mogelijk terug naar Engeland. Een storm gooide roet in het eten, waardoor hij zijn reis noodgedwongen met verschillende vervoersmiddelen moest afwerken.

"Waanzinnig als ik het nu opnieuw vertel. Ik had amper geslapen en kwam met zware benen aan de aftrap", blikt hij terug. De wedstrijd begon bovendien dramatisch met een owngoal, al wist hij dat later nog recht te zetten met een doelpunt.

"Ik was een soldaat"

Vandaag kijkt Alderweireld anders naar die periode. Vooral de eerste dagen na de geboorte van zijn kinderen had hij liever anders beleefd. "Voor mij waren die twee eerste weken echt de hel", geeft hij eerlijk toe. Volgens de ex-verdediger beseffen veel voetballers pas achteraf hoeveel kostbare momenten ze hebben gemist.

Hij voegt daar nog een opvallende uitspraak aan toe: "Ik ben een soldaat, hè. Als José Mourinho of Roberto Martinez mij riepen, dan kwam ik." Volgens Alderweireld leefden voetballers lange tijd in een cultuur waarin de sport altijd voorrang kreeg.

Doku moet zijn eigen keuze maken

Of Jeremy Doku straks effectief zou terugvliegen voor de geboorte van zijn eerste zoon, weet Alderweireld niet. Hij wil vooral vermijden dat anderen daarover oordelen. "Er is geen goed of fout", klinkt het duidelijk. Blijft Doku bij de ploeg, dan is dat volgens hem begrijpelijk. Kiest hij ervoor om bij zijn partner en kind te zijn, dan verdient ook dat alle respect.

Wel waarschuwt Alderweireld dat zo'n lange reis en het tijdsverschil een impact kunnen hebben op de fysieke paraatheid van een topsporter. Maar op zo'n bijzonder moment in het leven vindt hij dat sportieve belangen gerust even naar de achtergrond mogen verdwijnen. Uiteindelijk is de geboorte van een kind een ervaring die nooit meer terugkomt.

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