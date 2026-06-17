‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

Club Brugge heeft de strijd om Abubacarr Sedi Kinteh nog niet opgegeven. De Belgische landskampioen probeert de 19-jarige Gambiaanse verdediger op het laatste moment weg te kapen voor de neus van Al Ahli en Strasbourg.

Club Brugge waagt een ultieme poging om Abubacarr Sedi Kinteh binnen te halen. De 19-jarige centrale verdediger staat dicht bij een transfer naar Al Ahli, maar zowel de Bruggelingen als het Franse Strasbourg hopen de deal nog te kapen. Volgens buitenlandse berichten krijgen beide clubs nog 48 uur om de jonge Gambiaan te overtuigen.

Toch lijkt de concurrentie groot. Zijn huidige werkgever Tromsø zou een voorkeur hebben voor het lucratieve voorstel uit Saoedi-Arabië.

Razendsnelle doorbraak

Kinteh geldt als een van de grootste defensieve talenten uit Gambia. De centrale verdediger maakte in maart 2025 de overstap naar het Noorse Tromsø en groeide er in korte tijd uit tot een vaste waarde.

Dit seizoen kwam hij al negen keer in actie in de Eliteserien. Daarnaast maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Gambia en verzamelde hij inmiddels zijn eerste interland. Zijn fysieke kracht, snelheid en rust aan de bal maken hem tot een erg gegeerde verdediger op de transfermarkt.

Contract en marktwaarde

Tromsø zit in een sterke onderhandelingspositie. Kinteh ligt nog onder contract tot eind 2029, waardoor de Noorse club niet verplicht is om mee te werken aan een transfer.





Zijn huidige marktwaarde wordt op ongeveer zeven miljoen euro geschat. De interesse is dan ook groot. Eerder werd al gemeld dat FC Köln een akkoord had bereikt over een transfer van zes miljoen euro.

Ook Al Ahli toonde zich bijzonder concreet met een voorstel dat via bonussen kan oplopen tot acht miljoen euro. Voor Club Brugge betekent dat een stevige financiële inspanning als het de verdediger naar Jan Breydel wil halen.

Klaar voor een topstap?

Club Brugge zoekt al langer naar jong defensief talent met internationale potentie en ziet in Kinteh een speler voor de toekomst. Ook Strasbourg blijft de situatie op de voet volgen, terwijl Al Ahli de beste papieren lijkt te hebben.

Met een langdurig contract, een marktwaarde van zeven miljoen euro en internationale ervaring op jonge leeftijd behoort Kinteh tot de meest gewilde verdedigers van zijn generatie. De komende 48 uur zullen uitwijzen of Club Brugge nog voor een verrassende wending kan zorgen of dat de Gambiaan zijn carrière in Saoedi-Arabië voortzet.