Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Het Nederlands elftal heeft nog maar één wedstrijd achter de rug, maar de kritiek stroomt al binnen. Opvallend genoeg gaat die niet over het spel, maar over de opvallende uitrusting van Oranje.

Supporters zien één grote oranje vlek

Tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Japan viel veel kijkers hetzelfde op. De spelers van Oranje leken op televisie haast één grote oranje massa te vormen. Vooral de combinatie van feloranje shirts, shorts en kousen zorgde voor heel wat ergernis bij supporters.

Na afloop van de match regende het klachten. Heel wat fans vonden dat de spelers moeilijk van elkaar te onderscheiden waren en dat details in het tenue volledig verloren gingen.

Beeldtechnicus legt probleem uit

Volgens beeldtechnicus Arnold van den Ham is daar een logische verklaring voor. "Onze ogen kunnen meer kleuren onderscheiden dan televisies kunnen laten zien", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Daar blijft het niet bij. "Op beeld worden kleuren ook 'geklipt', waardoor details in het shirt verdwijnen. In plaats van plooien, schaduwen en textuur zie je één groot oranje vlak." Daardoor oogt het tenue op televisie heel anders dan in werkelijkheid.

Niet alleen het shirt ligt onder vuur

Het zijn niet alleen de shirts die kritiek krijgen. Veel supporters begrijpen niet waarom ook de broekjes en kousen exact dezelfde felle kleur kregen. Volgens hen zou meer contrast de zichtbaarheid flink verbeteren.





Op sociale media doken al snel grappen op over "elf verkeerskegels" en "een fluorescerende muur". De opvallende outfit werd zo haast belangrijker dan de wedstrijd zelf.

Of de Nederlandse voetbalbond iets aan de kritiek zal doen, valt nog af te wachten. Feit is dat het nieuwe tenue meteen een van de meest besproken onderwerpen rond Oranje is geworden.

Waar een voetbalshirt normaal voor herkenbaarheid moet zorgen, lijkt het deze keer het tegenovergestelde effect te hebben. Na amper één wedstrijd staat het tenue van Nederland al volop ter discussie en hopen veel supporters dat er snel een alternatief komt dat ook op televisie beter tot zijn recht komt.