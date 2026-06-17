WK LIVE 17/06: Messi schiet WK in brand met hattrick, ook zege voor Oostenrijk en Noorwegen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. Argentinië 3-0 Algerije Herbeleef



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