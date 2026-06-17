WK LIVE 17/06: Messi schiet WK in brand met hattrick, ook zege voor Oostenrijk en Noorwegen
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.
Oostenrijk niet zonder moeite voorbij Jordanië
Oostenrijk heeft met de nodige moeite afgerekend met Jordanië. De Oostenrijkers haalden het uiteindelijk met 3-1, maar moesten diep gaan tegen een stugge tegenstander die lang uitzicht hield op een stunt.
Na een evenwichtige openingsfase brak Romano Schmid de ban met een heerlijk afstandsschot in de winkelhaak. Lang kon Oostenrijk daar niet van genieten, want Jordanië toonde zich gevaarlijk. Ali Olwan trof voor rust al de lat en zette kort na de pauze de verdiende 1-1 op het bord na een knappe solo.
Oostenrijk moest op zoek naar een nieuwe voorsprong. Marko Arnautovic leek daarvoor te zorgen, maar zijn doelpunt werd na een VAR-check afgekeurd wegens handspel van Posch in de aanloop. Even later viel de beslissing alsnog. Bij een hoekschop werkte Jordanië-verdediger Yazan Al-Arab de bal ongelukkig in eigen doel.
In de slotfase drong Jordanië nog aan, maar Oostenrijk hield stand. Arnautovic liet de kans op een ruimere zege nog liggen, maar dankzij een strafschop wegens hands in de laatste minuut van de extra tijd werd het alsnog 3-1.
Noorwegen klopt Irak: Haaland meteen goed bij schot
Noorwegen is met een overtuigende zege aan het WK voetbal begonnen. Tegen een strijdvaardig Irak hadden de Scandinaviërs het lange tijd niet onder de markt, maar dan stond Erling Haaland op. De spits van Manchester City maakte bij zijn WK-debuut meteen twee doelpunten en loodste zijn land naar een 1-4-overwinning.
Noorwegen begon ambitieus aan zijn eerste WK sinds 1998, maar vond moeilijk openingen tegen een goed georganiseerd Irak. Na een halfuur brak Haaland de ban door aan de tweede paal de 0-1 binnen te glijden. Irak knokte zich nog terug via publiekslieveling Aymen Hussein, maar vlak voor de rust strafte Haaland een verdedigende fout genadeloos af.
De topschutter was niet voortdurend in het spel betrokken, maar bewees andermaal zijn neus voor doelpunten. In het stadion van Boston, waar Diego Maradona in 1994 zijn laatste WK-goal maakte, opende Haaland zijn eigen WK-rekening. In de slotfase maakten Leo Østigård en een Iraaks owndoelpunt de ruime Noorse zege compleet.
Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.
Messi schrijft opnieuw geschiedenis
Lionel Messi beleefde een droomstart van het WK. Met drie doelpunten tegen Algerije bracht hij zijn totaal op zestien WK-goals en evenaarde hij het record van Miroslav Klose. Daarmee staat de Argentijn nu bovenaan de lijst van WK-topschutters, voor Ronaldo (15) en Gerd Müller en Kylian Mbappé (14).
Het eerste doelpunt viel na een knappe pass van Rodrigo De Paul. Messi werkte van buiten het strafschopgebied koelbloedig af en zette zo de toon voor een indrukwekkende avond.
Emotioneel moment
Na afloop zorgde Messi voor een opvallende bekentenis. "Ik huilde na het eerste doelpunt, ja. Maar het had helemaal niets met voetbal te maken", klonk het. De Argentijn gaf aan dat hij moeilijke dagen achter de rug had en bedankte zijn ploegmaats voor hun steun.
Ook fysiek leek er geen enkel probleem. Vooraf waren er twijfels over zijn fitheid, maar de achtvoudige Ballon d'Or-winnaar maakte die in één wedstrijd volledig ongedaan.
Biografie en carrière
Messi werd geboren op 24 juni 1987 in Rosario, Argentinië. Na zijn opleiding bij Newell's Old Boys trok hij als tiener naar FC Barcelona, waar hij uitgroeide tot clubicoon. Daarna speelde hij voor Paris Saint-Germain en sinds 2023 voor Inter Miami. Met Argentinië won hij onder meer de Copa América en het WK van 2022. Individueel verzamelde hij acht Ballons d'Or en talloze records.
Tegen Algerije scoorde hij zijn vijftiende en zestiende WK-goal, waarna hij onder luid applaus naar de kant mocht. Argentinië won zo met 3-0, met drie doelpunten van hun grote superster. "Ik heb een paar moeilijke dagen doorgemaakt, maar ik ben dankbaar voor mijn teamgenoten omdat ze me veel kracht gaven", liet hij na afloop nog weten. De zeventiende WK-goal? Die lijkt slechts een kwestie van tijd.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief