‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’
Foto: © photonews
Word fan van Portugal! 68

Roberto Martínez lijkt zijn toekomst te hebben uitgestippeld. Volgens buitenlandse media zal de Spaanse bondscoach na het WK afscheid nemen van Portugal, ongeacht hoe ver Cristiano Ronaldo en zijn ploeg geraken op het toernooi.

Bjorn Vandenabeele

Roberto Martinez looft Ronaldo, maar antwoordt niet op belangrijke vraag

Roberto Martinez straalt vertrouwen uit in de aanloop naar het WK met Portugal. De bondscoach benadrukte dat zijn selectie klaar is voor het toernooi en had daarbij opnieuw lovende woorden over voor Cristiano Ronaldo, die op 41-jarige leeftijd aan zijn zesde wereldkampioenschap begint.

Volgens Martinez blijft Ronaldo een sleutelspeler voor de Portugese ploeg. De spits is niet alleen belangrijk als afwerker, maar creëert met zijn loopacties ook ruimte voor zijn ploegmaats. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels prees bovendien de gedrevenheid van zijn sterspeler en noemde hem een voorbeeld voor de jongere generatie voetballers.

Opvallend was dat Martinez niet wilde ingaan op de geruchten over zijn eigen toekomst. Verschillende media meldden dat hij na het WK zou kunnen vertrekken als bondscoach van Portugal, maar de Spanjaard hield de lippen stijf op elkaar. Zijn volledige focus ligt voorlopig op het WK en een succesvolle campagne met Portugal.

Roberto Martínez lijkt zijn toekomst te hebben uitgestippeld. Volgens buitenlandse media zal de Spaanse bondscoach na het WK afscheid nemen van Portugal, ongeacht hoe ver Cristiano Ronaldo en zijn ploeg geraken op het toernooi.

Martínez kiest voor een vertrek

Volgens The Sun heeft Roberto Martínez beslist om zijn aflopende verbintenis bij Portugal niet te verlengen. De 52-jarige Spanjaard zou zijn keuze al gemaakt hebben en zou na het WK een punt zetten achter zijn avontuur bij de Portugese nationale ploeg.

Opvallend is dat de beslissing volgens de berichtgeving losstaat van de prestaties op het toernooi. Zelfs als Portugal de wereldtitel verovert, zou Martínez zijn functie neerleggen. Voorlopig wil de bondscoach alle aandacht op het WK houden, waar Portugal tot de favorieten wordt gerekend.

Van België naar Portugal

Martínez bouwde de voorbije jaren een indrukwekkend cv op als bondscoach. Na passages bij Swansea City, Wigan Athletic en Everton werd hij in 2016 aangesteld als bondscoach van de Rode Duivels.

Onder zijn leiding bereikte België de halve finales van het WK 2018 en eindigde het uiteindelijk als derde, het beste resultaat uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

Na het WK van 2022 kwam een einde aan zijn Belgische periode. Begin 2023 volgde een nieuw avontuur bij Portugal, waar hij een selectie vol sterren onder zijn hoede kreeg, met onder meer Cristiano Ronaldo.

Sterke cijfers bij Portugal

Martínez kan uitstekende statistieken voorleggen als Portugese bondscoach. In veertig wedstrijden behaalde hij dertig overwinningen, speelde hij vier keer gelijk en verloor hij zes keer.

Op het EK 2024 loodste hij Portugal naar de kwartfinales, waar Frankrijk na strafschoppen te sterk bleek. Ook op het WK hoopt Martínez een sterk resultaat neer te zetten. Portugal opent het toernooi tegen Congo, waarna wedstrijden tegen Oezbekistan en Colombia volgen.

Wat brengt de toekomst?

Waar Martínez na het WK aan de slag gaat, is voorlopig nog onduidelijk. Volgens de berichtgeving sluit de Spanjaard een terugkeer naar het clubvoetbal niet uit. Een avontuur in de Premier League behoort tot de mogelijkheden, al zou hij ook openstaan voor een nieuwe uitdaging als bondscoach.

Met zijn ervaring bij België en Portugal en zijn aanvallende voetbalfilosofie blijft Martínez een gegeerde trainer op de internationale markt. Eerst wil hij echter nog één keer schitteren met Portugal. Daarna lijkt een nieuw hoofdstuk in zijn carrière onafwendbaar, ongeacht of hij het WK afsluit met een vroege uitschakeling of de grootste prijs uit het internationale voetbal.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Portugal
Roberto Martinez

Meer nieuws

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

13:00
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

12:30
1
KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders

KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders

12:37
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

12:00
Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

12:00
Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:40
1
WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen?

WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen?

10:25
31
‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

11:20
1
OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

11:00
6
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

10:00
20
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

09:00
31
Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

08:00
1
Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

07:20
1
‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

08:30
3
“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

07:40
Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

06:00
1
‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

06:30
1
Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

22:12
Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

23:00
WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

23:04
Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

22:00
13
‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: De Cat - Olaru - Ferraro - Bustin

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: De Cat - Olaru - Ferraro - Bustin

21:00
Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

20:45
9
Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

21:30
Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

20:30
19
‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

21:00
4
Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

19:40
1
‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

19:30
2
Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

19:00
6
Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

18:30
🎥 "Joepie Voetbal", maar ook Oostenrijkse en Zweedse banger

🎥 "Joepie Voetbal", maar ook Oostenrijkse en Zweedse banger

18:00
1
DONE DEAL: KAA Gent haalt onverwachte miljoenen in huis

DONE DEAL: KAA Gent haalt onverwachte miljoenen in huis

17:30
De Cat 2.0? Anderlecht neemt ingrijpende beslissing over Cvetkovic

De Cat 2.0? Anderlecht neemt ingrijpende beslissing over Cvetkovic

17:00
🎥 Herbeleef het supportersfeest van de Belgische fans in Seattle

🎥 Herbeleef het supportersfeest van de Belgische fans in Seattle

16:00
'Versterking uit Engeland op komst naar Jan Breydel'

'Versterking uit Engeland op komst naar Jan Breydel'

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 3-1 Senegal Senegal
Irak Irak 1-4 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 3-0 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 3-1 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 19:00 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 22:00 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor Jolige Joep Jolige Joep over Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling cartman_96 cartman_96 over Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026 Stigo12 Stigo12 over Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem LordJozef LordJozef over WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen? cartman_96 cartman_96 over ‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’ JaKu JaKu over Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn" Artevelde Artevelde over OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over ‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’ FCBalto FCBalto over OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved