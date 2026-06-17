‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

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Roberto Martínez lijkt zijn toekomst te hebben uitgestippeld. Volgens buitenlandse media zal de Spaanse bondscoach na het WK afscheid nemen van Portugal, ongeacht hoe ver Cristiano Ronaldo en zijn ploeg geraken op het toernooi.