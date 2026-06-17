Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Na drie seizoenen bij Manchester City zou Jérémy Doku zijn contract aan het Etihad Stadium verlengen tot 2031, met een loonsverhoging erbij. Onze Rode Duivel wordt een van de sleutelspelers bij City onder Enzo Maresca, de aangekondigde opvolger van Guardiola.

In augustus 2023 ruilde Jérémy Doku Stade Rennais voor Manchester City. Daar tekende hij een contract voor vijf jaar, voor een transfersom die rond de 60 miljoen euro lag. Een mooie meerwaarde voor de Franse club, die in 2020 nog 26 miljoen euro op tafel had gelegd bij Sporting Anderlecht om hem binnen te halen.

Onder Pep Guardiola groeide de linksbuiten van de Rode Duivels snel uit tot een belangrijke pion bij de Skyblues. In drie seizoenen kwam hij al aan 131 wedstrijden, goed voor 22 doelpunten en 34 assists.

Een duidelijk stijgende regelmaat

Steeds vaker basisspeler en steeds beslissender: Jérémy Doku werkte net zijn meest complete seizoen af sinds zijn komst naar Engeland. Hij speelde 47 officiële wedstrijden, draaide bijna 3.000 minuten en zette acht goals en veertien assists op het bord.

Onze landgenoot blijft even onvoorspelbaar in zijn dribbels, maar slaagde er dit keer vooral in om efficiënter te worden in de laatste zone. Dat maakt uiteraard het verschil. Bovendien kon hij wedstrijden blijven opstapelen zonder blessureleed, iets wat hem in het verleden niet altijd gegund was.

Jérémy Doku op weg naar contractverlenging bij Manchester City

Doku ligt nog vast tot 2028, maar blijft normaal gezien één van de uithangborden van Manchester City onder Enzo Maresca. De Cityzens willen zijn toekomst echter voor langere tijd veiligstellen en zouden de 24-jarige een nieuw contract willen aanbieden.



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Jérémy Doku zou een nieuw contract kunnen tekenen tot 30 juni 2031 bij Manchester City, met een stevige loonsverhoging. Zo zou hij 250.000 euro per maand verdienen, oftewel drie miljoen euro per jaar in het noorden van Engeland. Dat is ongeveer drie keer zoveel als wat hij bij Stade Rennais opstreek.

Hoewel meerdere clubs de voorbije maanden informatie inwonnen naar Doku, lijkt de Rode Duivel (44 caps, 7 goals) die het hoogst staat aangeschreven op Transfermarkt (75 miljoen euro) dus nog enkele seizoenen langer op het Etihad Stadium te blijven.

Om door te stoten naar de absolute wereldtop?

Jérémy Doku zit stilaan in de bloei van zijn carrière en zal zijn contract dus verlengen bij een Manchester City dat opnieuw Europees wil meespelen, ook al vertrok de succescoach die de club mee naar de top loodste.

Als echte X-factor blijft Doku seizoen na seizoen stappen zetten en wil hij de komende jaren dichter bij de wereldtop aansluiten. "Het niveau van de Gouden Bal? Dat is een mening, maar ik wil er een feit van maken", klonk het onlangs. Al was zijn prestatie tegen Egypte niet van topniveau, zichtbaar gehinderd door ademhalingsproblemen na een recente infectie.

Doku staat op het punt om voor het eerst vader te worden, wat hem mogelijk zelfs een WK-match zou kunnen doen missen. Hij voelt zich alleszins goed in Manchester, waar hij samenwoont met zijn Engelse partner Shireen, schrijven de collega's van Het Nieuwsblad. In een vertrouwde omgeving en bij een absolute topclub heeft Doku dan ook alle redenen om bij City bij te tekenen. De officiële aankondiging zou na het WK volgen.