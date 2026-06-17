‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

Leandro Rousseau is een van de opvallendste namen op de Belgische transfermarkt. Volgens Jeunes Footeux volgen KAA Gent en Saint-Étienne de 22-jarige aanvaller nadrukkelijk. De interesse komt niet uit de lucht vallen, want Rousseau kende een uitstekend seizoen bij Patro Eisden.

De spits scoorde 17 keer en gaf één assist in 31 competitiewedstrijden. Daarmee groeide hij uit tot een van de smaakmakers in de Challenger Pro League en trok hij de aandacht van clubs uit binnen- en buitenland.

Van Belgische jeugd naar Patro Eisden

Rousseau is een Belgische aanvaller die bekendstaat om zijn werkkracht, neus voor doelpunten en fysieke présence. In de zomer van 2025 maakte hij de overstap naar Patro Eisden, waar hij vrijwel meteen een basisplaats veroverde.

Zijn ontwikkeling verliep in sneltempo. Met sterke prestaties en een hoog rendement groeide hij uit tot de absolute leider van de aanvalslinie. Op amper 22-jarige leeftijd lijkt hij klaar voor een stap hogerop.

Contract en marktwaarde

Rousseau ligt nog één seizoen onder contract bij Patro Eisden. Dat maakt deze zomer een ideaal moment voor een transfer. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer één miljoen euro, maar de Limburgse club mikt op een hogere vergoeding.

Bij Patro Eisden willen ze ook meewerken aan een transfer, maar dan moet er wel een goed bod op tafel komen. Naar verluidt zal een bedrag van ongeveer twee miljoen euro nodig zijn om Rousseau los te weken.





KAA Gent of Saint-Étienne?

KAA Gent zoekt offensieve versterking en ziet in Rousseau een interessante Belgische optie met groeipotentieel. Ook Saint-Étienne, een club met een rijke geschiedenis in het Franse voetbal, volgt zijn situatie op de voet.

Met 17 competitiedoelpunten, een aflopend contract en een haalbare transfersom lijkt Rousseau klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Of die in de Jupiler Pro League of in Frankrijk ligt, zal de komende transferweken moeten blijken. Eén ding staat vast: de Belgische spits is een van de meest gegeerde aanvallers van het moment.