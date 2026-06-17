Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

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Iedereen wel een mening heeft over wie op 19 juli de trofee omhoog zal houden in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. De Duitse wiskundige Joachim Klement heeft alvast een héél scherp idee, want hij is een soort van helderziende.

In het verleden hebben helderziende octopussen, olifanten, otters en varkens WK-wedstrijden voorspeld en zelfs de kat van Bart De Wever is momenteel aan het voorspellen geslagen. Het is echter Joachim Klement die de afgelopen drie toernooien de spijker op de kop heeft geslagen.

Hij koos voor zijn geboorteland Duitsland als winnaar in Brazilië in 2014 en voorspelde vervolgens dat Frankrijk het WK van 2018 zou winnen in Rusland, 20 jaar na hun triomf in 1998 op eigen bodem.

Joachim Klement gaat op zoek naar vierde correcte voorspelling op rij

Klement maakte er een hattrick van in 2022 toen hij correct voorspelde dat Lionel Messi Argentinië eindelijk naar het WK in Qatar zou leiden. En dus waren er heel veel mensen die maar wat graag wilden weten wat de voorspellingen zijn van de Duitse wiskundige.

Die doet dat op basis van economische modellen, bbp, sportinfrastructuur, bevolkingsomvang en andere data, de FIFA-ranking en dergelijke meer. Volgens Klement zal Nederland wereldkampioen worden in 2026. Het team van Ronald Koeman zal revanche nemen door de Spaanse ploeg in de halve finale te verslaan en vervolgens het Portugal van Cristiano Ronaldo in de finale te verslaan.

Nederland wordt wereldkampioen

Hij gelooft dat Engeland onder Thomas Tuchel de tweede verliezende halvefinalist zal worden. “Het is net als de loterij spelen. Ik zeg altijd dat als iemand een weddenschap plaatst op basis van mijn voorspelling over wie de volgende wereldkampioen wordt, diegene niet meer te redden is”, aldus Klement bij Der Spiegel.

“Het is net als het opgooien van een munt. Je kunt voorspellen dat de munt vier keer achter elkaar op kop landt in plaats van op munt, en dat zou best kunnen gebeuren. Maar dat garandeert niet dat het de volgende keer weer gebeurt.”

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