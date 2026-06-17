Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'
Foto: © photonews

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Wie haalt Jari De Busser in huis? Dat is eens te meer de vraag van de zomer. Al lijkt er stilaan een antwoord te komen op de vraag. Ondanks interesse van Celtic Glasgow en Club Brugge is het AZ Alkmaar dat het lijkt te gaan halen.

Jari De Busser is een ex-doelman van KAA Gent en SK Lierse die momenteel het mooie weer maakt bij Go Ahead Eagles, een naam die steeds luider klonk de voorbije weken. Hij zou op die manier voor concurrentie moeten gaan zorgen.

In Nederland klinkt het dat De Busser zo'n drie miljoen euro zou moeten kosten om te worden aangekocht door Club Brugge of de andere geïnteresseerden. Zeker geen onoverkomelijk bedrag en dus was er heel veel interesse.

Concurrentie van Celtic Glasgow voor De Busser ...

RSC Anderlecht en Club Brugge toonden interesse in de Belgische doelman. Zeker bij Club Brugge is er noodzaak aan een nieuwe goalie na het vertrek van Dani van den Heuvel en het stoppen van Simon Mignolet bij blauw-zwart.

Met Celtic Glasgow was er nog een topclub opgestaan die hem er graag bij zou willen. Volgens The Herald moet hij bij de Schotse topclub de opvolger gaan worden van Kasper Schmeichel, die we nog kennen van bij ... RSC Anderlecht.

... Maar AZ Alkmaar haalt het in de strijd om Belgische doelman Jari De Busser

De Busser zelf had er echter nooit doekjes om willen winden: hij wilde het liefst van al in de buurt blijven. Nederland of België, dat zou met oog op het familieleven ook het meest interessante zijn. En het lijkt nu Nederland te gaan worden.

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AZ Alkmaar zou volgens Voetbal International nu echter de forcing voeren. Volgens het weekblad zou er zelfs een akkoord zijn, waardoor het een kwestie van tijd is voor de Belg tekent bij zijn nieuwe Nederlandse club. De speler heeft ondertussen een marktwaarde van vier miljoen euro volgens Transfermarkt en lijkt dan ook een koopje voor de Nederlandse topclub.

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