Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo
Foto: © photonews

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Na Dortmund, Bayern München en ook Liverpool is er nog een club dat achter Matías Fernández-Pardo aangaat: Aston Villa. Lille vraagt echter 70 miljoen euro, wat sommige gegadigden kan afschrikken.

Matías Fernández-Pardo kwam in de zomer van 2024 over van KAA Gent voor elf miljoen euro en heeft net zijn beste seizoen in het shirt van LOSC achter de rug, met acht doelpunten en zeven assists in alle competities samen.

Die prestaties leverden de 21-jarige Brusselaar een plek op in de selectie van Rudi Garcia bij de Rode Duivels voor het WK 2026, ondanks zijn aanvankelijke keuze om voor Spanje uit te komen. Op die keuze is hij teruggekomen en uiteindelijk koos hij toch voor België.

Op Noord-Amerikaanse bodem hoopt Lille natuurlijk dat de jonge aanvaller meer speeltijd krijgt dan tegen Egypte, toen hij pas in de laatste vier minuten van de reguliere speeltijd plus de extra tijd inviel. De interesse in Matías Fernández-Pardo groeit immers en een sterk WK zou de Dogues kunnen helpen om de biedingen op te drijven bij geïnteresseerde clubs.

Aston Villa mengt zich in de strijd om Matías Fernández-Pardo

De voorbije weken werden al meerdere clubs genoemd: Borussia Dortmund zou het meest concreet zijn, terwijl ook Bayern München en Liverpool zijn naam op hun lijst hebben gezet. Gezien die interesse van Europese topclubs zal Lille niet aarzelen om de hoofdprijs te vragen en kan het tot 70 miljoen euro vragen om hem te laten vertrekken. Vandaar dus het belang van een sterk WK, om die prijs te rechtvaardigen.

Op de referentiesite Transfermarkt wordt Matías Fernández-Pardo op 35 miljoen euro gewaardeerd. Toch zou hij, ondanks dat bijzonder hoge prijskaartje, volgens Sky Sports nu ook op de radar van een nieuwe club zijn verschenen.

In de Premier League dit keer, want Aston Villa, recent winnaar van de Europa League met Amadou Onana en Youri Tielemans, wil hem naar verluidt ook graag binnenhalen. Er zouden zelfs al eerste contacten zijn gelegd door de Villans.

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