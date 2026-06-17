🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. In het jubileumjaar kiest de club bewust voor eenvoud met een volledig rood tenue, als eerbetoon aan haar rijke geschiedenis en sterke band met de supporters.

Volledig rood als statement

Met het nieuwe thuisshirt wil KV Kortrijk een duidelijke boodschap uitdragen. Geen opvallende patronen of extra details, maar een volledig rood tenue dat de identiteit van de club centraal zet.

"Volledig rood, zoals de kleur die al generaties lang door de aderen van onze club stroomt", klinkt het bij de voorstelling van het shirt in een mededeling aan onze redactie.

Het ontwerp sluit perfect aan bij het 125-jarig bestaan van de club en moet de verbondenheid tussen spelers, supporters en de stad Kortrijk benadrukken.

Een eerbetoon aan 125 jaar geschiedenis

Het nieuwe shirt staat niet alleen voor het heden, maar ook voor het rijke verleden van De Kerels. De club wil hulde brengen aan iedereen die heeft bijgedragen aan de geschiedenis van KV Kortrijk. "Dit shirt verbindt verleden, heden en toekomst", luidt de boodschap van de club.

Daarmee verwijst KV Kortrijk naar de pioniers die de fundamenten legden, de generaties spelers die het rood-witte shirt verdedigden en de supporters die al jarenlang achter de club staan.





De geschiedenis van KV Kortrijk gaat terug tot 1901 en vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de identiteit van de vereniging.

Meer dan alleen een voetbalshirt

Opvallend is dat het nieuwe tenue niet alleen werd voorgesteld door spelers van de A-kern. Ook leden van de G-voetbalploeg namen deel aan de presentatie. Daarmee wil KV Kortrijk onderstrepen dat de club meer wil zijn dan alleen een professionele voetbalvereniging.

"Samen vertegenwoordigen zij waar KVK voor staat: ambitie, verbondenheid en een club waar iedereen deel uitmaakt van hetzelfde verhaal." Die boodschap van inclusie en samenhorigheid loopt als een rode draad door de voorstelling van het nieuwe shirt.

De Kerels willen samen vooruit

Met het volledig rode thuisshirt wil KV Kortrijk ook de waarden van de club extra in de verf zetten. Hard werken, strijdlust en samen voor hetzelfde doel gaan, blijven volgens de club de fundamenten van De Kerels. "Volledig rood staat voor eenheid. Voor samen vooruitgaan."

In het jubileumjaar kiest KV Kortrijk dus bewust voor traditie en eenvoud. Het nieuwe thuisshirt moet niet alleen een eerbetoon zijn aan het verleden, maar ook een symbool van de ambitie waarmee de club aan het seizoen 2026-2027 wil beginnen. Voor spelers én supporters is de boodschap alvast duidelijk: één kleur, één stad en één club.