Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Sporting Hasselt is zich aan het wapenen voor het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Een veilig seizoen is daarbij de betrachting en dus zullen er ook een aantal nieuwkomers in huis moeten worden gehaald. Het werk is volop bezig.

Sporting Hasselt opende de debatten begin juni met de komst van Javan Ngoyi, die de overstap maakte van Dessel Sport naar Sporting Hasselt. “Het gaat niet alleen dat soort profiel worden, maar die verdient wel een kans in de Challenger Pro League. Hij kan daar beter zijn dan in de Eerste Amateurklasse.”

“De bedoeling is dat we een paar jongens willen bijnemen uit de amateurklassen, een drietal spelers U21 die echt talentvol zijn binnen te halen en een tweetal ervaren spelers te halen, liefst met ook al ervaring in de Jupiler Pro League”, aldus Sam Kerkhofs daar toen over in MidMid over de zaak.

Het plan van Sporting Hasselt voor de Challenger Pro League is zeer duidelijk

“Als at spot on is, dan kunnen we een goed seizoen draaien volgens mij. Jelle Vossen? Ik denk dat er wel andere ploegen zijn die meer budget hebben dan wij. Als hij geen club zou vinden, dan mag hij gerust een belletje geven natuurlijk. Voor ons zijn OH Leuven, Cercle Brugge en Union interessant om bij te lenen bijvoorbeeld, omdat hun B-ploeg onder ons zit.”

Ondertussen zijn er ook alweer een paar nieuwe spelers toegevoegd aan de kern. Doelman Milo Roekaerts komt over van Thes Sport, Jeremie Mugabo komt de rangen versterken en Alain Matoka van Lokeren is nu ook definitief aangetrokken.





Sam Kerkhofs gelooft in Belgische spelers

Met Lino Decresson – hij komt over van KRC Genk – is ook een jong talentje aangetrokken waarover Kerkhofs sprak. Bij het zoeken naar profielen, wordt ook gekeken naar hoe ze in de groep kunnen liggen en niet per se een afhangen van makelaars.

“Ik mag niet te veel zeggen, maar er loopt veel Belgisch talent rond in de Eerste Amateurklasse. De zoveelste buitenlander halen? Ze zijn niet per se beter, ook niet voor de Challenger Pro League bijvoorbeeld. Wij willen daar wel voor blijven strijden.”

Ook Ryan Sanusi komt de rangen van Sporting Hasselt versterken

Het aantal deals is ondertussen al bijna niet meer op één hand te tellen, want met Ryan Sanusi werd een zesde transfer aangekondigd door De Spor. "Ervaring en klasse. Op en naast het veld. Welkom, Ryan Sanusi!", aldus Sporting Hasselt heel trots op de eigen sociale media bij de transfer van de speler die een vat vol ervaring is.

Met de handtekening van Ryan Sanusi bevestigt Sporting Hasselt toch meteen dat het een aantal pittige ambities heeft om geen mal figuur te slaan in hun eerste seizoen op profniveau. Er wordt nog gedroomd van Jelle Vossen, maar daarover is nog lang geen akkoord in de maak.

"Ik heb gewoon echt ongelooflijk veel goesting om voor Sporting Hasselt te shotten", is Sanusi zelf ook in de wolken over de nieuwe deal die hij sloot. Na meer dan vijftig wedstrijden in de Jupiler Pro League en met een verleden bij onder meer Willem II en Sparta Rotterdam kan hij voor de nodige ervaring zorgen voor de Limburgers.