Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sporting Hasselt is zich aan het wapenen voor het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Een veilig seizoen is daarbij de betrachting en dus zullen er ook een aantal nieuwkomers in huis moeten worden gehaald. Het werk is volop bezig.

Sporting Hasselt opende de debatten begin juni met de komst van Javan Ngoyi, die de overstap maakte van Dessel Sport naar Sporting Hasselt. “Het gaat niet alleen dat soort profiel worden, maar die verdient wel een kans in de Challenger Pro League. Hij kan daar beter zijn dan in de Eerste Amateurklasse.”

“De bedoeling is dat we een paar jongens willen bijnemen uit de amateurklassen, een drietal spelers U21 die echt talentvol zijn binnen te halen en een tweetal ervaren spelers te halen, liefst met ook al ervaring in de Jupiler Pro League”, aldus Sam Kerkhofs daar toen over in MidMid over de zaak.

Het plan van Sporting Hasselt voor de Challenger Pro League is zeer duidelijk

“Als at spot on is, dan kunnen we een goed seizoen draaien volgens mij. Jelle Vossen? Ik denk dat er wel andere ploegen zijn die meer budget hebben dan wij. Als hij geen club zou vinden, dan mag hij gerust een belletje geven natuurlijk. Voor ons zijn OH Leuven, Cercle Brugge en Union interessant om bij te lenen bijvoorbeeld, omdat hun B-ploeg onder ons zit.”

Ondertussen zijn er ook alweer een paar nieuwe spelers toegevoegd aan de kern. Doelman Milo Roekaerts komt over van Thes Sport, Jeremie Mugabo komt de rangen versterken en Alain Matoka van Lokeren is nu ook definitief aangetrokken.

Sam Kerkhofs gelooft in Belgische spelers

Met Lino Decresson – hij komt over van KRC Genk – is ook een jong talentje aangetrokken waarover Kerkhofs sprak. Bij het zoeken naar profielen, wordt ook gekeken naar hoe ze in de groep kunnen liggen en niet per se een afhangen van makelaars.

“Ik mag niet te veel zeggen, maar er loopt veel Belgisch talent rond in de Eerste Amateurklasse. De zoveelste buitenlander halen? Ze zijn niet per se beter, ook niet voor de Challenger Pro League bijvoorbeeld. Wij willen daar wel voor blijven strijden.”

Ook Ryan Sanusi komt de rangen van Sporting Hasselt versterken

Het aantal deals is ondertussen al bijna niet meer op één hand te tellen, want met Ryan Sanusi werd een zesde transfer aangekondigd door De Spor. "Ervaring en klasse. Op en naast het veld. Welkom, Ryan Sanusi!", aldus Sporting Hasselt heel trots op de eigen sociale media bij de transfer van de speler die een vat vol ervaring is. 

Met de handtekening van Ryan Sanusi bevestigt Sporting Hasselt toch meteen dat het een aantal pittige ambities heeft om geen mal figuur te slaan in hun eerste seizoen op profniveau. Er wordt nog gedroomd van Jelle Vossen, maar daarover is nog lang geen akkoord in de maak.

"Ik heb gewoon echt ongelooflijk veel goesting om voor Sporting Hasselt te shotten", is Sanusi zelf ook in de wolken over de nieuwe deal die hij sloot. Na meer dan vijftig wedstrijden in de Jupiler Pro League en met een verleden bij onder meer Willem II en Sparta Rotterdam kan hij voor de nodige ervaring zorgen voor de Limburgers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt
K Beerschot VA

Meer nieuws

Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

16:00
Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

15:00
WK LIVE 17/06: Van Driessche krijgt wedstrijd, drone neergeschoten

WK LIVE 17/06: Van Driessche krijgt wedstrijd, drone neergeschoten

14:40
35
🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

14:00
Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

14:30
9
Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

13:30
Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

12:00
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

12:30
4
Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

12:00
‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

11:20
2
Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:40
1
OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

11:00
9
‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

10:25
3
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

10:00
29
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

09:00
40
‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

08:30
4
Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

08:00
1
Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

07:20
3
“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

07:40
1
‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

06:30
2
Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

06:00
2
WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

23:04
Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

23:00
Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

22:12
‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: De Cat - Olaru - Ferraro - Bustin

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: De Cat - Olaru - Ferraro - Bustin

21:00
Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

22:00
13
Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

21:30
Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

20:45
9
‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

21:00
4
Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

20:30
19
Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

19:40
2
‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

19:30
2
Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

19:00
6
Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling JaKu JaKu over “Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert JaKu JaKu over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet JaKu JaKu over OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen JaKu JaKu over KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders Stigo12 Stigo12 over Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor William Wallace William Wallace over Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026 Real09 Real09 over WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen? Supremepony Supremepony over Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek flurkieboy flurkieboy over Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved