Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Vorig jaar werd Charleroi nog uitgeschakeld door Hammarby in de Europese voorrondes. En dus is de vraag wat er ondertussen in Zweden is veranderd en of Anderlecht 'wraak' kan nemen voor die Europese uitschakeling.

De loting is bekend voor Sporting Anderlecht: paars-wit neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Hammarby. De heenwedstrijd wordt gespeeld op donderdag 23 juli in Zweden, een week later volgt de return in het Lotto Park.

De linken rond dit duel zijn talrijk. Om te beginnen roept een trip naar het noorden van Europa geen al te beste herinneringen op bij Anderlecht, dat vorig seizoen in dezelfde fase werd uitgeschakeld door BK Häcken. Voor Hammarby ligt dat anders: de Zweden hebben juist goede herinneringen aan Belgische tegenstand, want vorig jaar schakelden ze Sporting Charleroi uit op weg naar de Conference League.

Een zesde Zweedse tegenstander voor Anderlecht

Hammarby wordt de zesde Zweedse club die Anderlecht treft in Europa, na Göteborg in de Intertoto (1970-1971), Malmö in de Europacup I (1987-1988), Helsingborg in de UEFA Cup (1996-1997), Halmstads in de kwalificaties voor de Champions League (2001-2002) en dus Häcken vorig seizoen. De balans van Anderlecht tegen die clubs: vier zeges, vijf gelijke spelen en één nederlaag (tegen Häcken). Hammarby krijgt op zijn beurt pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis een Belgische tegenstander tegenover zich, na Charleroi dus (één overwinning en één gelijkspel).

Hammarby verloor in maart de finale van de Zweedse beker van Mjällby, de verrassende kampioen. In de competitie, die niet in de winter wordt afgewerkt en dus pas in april begon, staat de club na elf speeldagen vierde. De achterstand op een al even verrassende leider als vorig seizoen is al opgelopen tot elf punten: Sirius.

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Hammarby staat stevig in zijn basis en heeft het tweede beste thuisrapport in de competitie, met dertien op achttien. Op verplaatsing is het beeld helemaal anders: de club uit Stockholm sprokkelde in vijf uitwedstrijden slechts vier punten.





Hammarby wisselde begin juni van coach

Dat was vorig seizoen eigenlijk al hetzelfde, wat erop wijst dat Hammarby in twaalf maanden tijd niet enorm veranderd is, ondanks de komst van Kalle Karlsson op de bank in januari. Die Kalle Karlsson werd twee weken geleden ontslagen na een seizoensstart die als middelmatig werd beoordeeld, en vervangen door Henrik Rydström. Van hem wordt gezegd dat hij een op balbezit gerichte stijl hanteert en hij werd als trainer met Malmö al twee keer kampioen van Zweden, in 2022-2023 en 2023-2024.

Als illustratie van de continuïteit in de kern: zeven spelers die vorig jaar in de dubbele confrontatie met Charleroi in de basis stonden, waren dat ook in de laatste officiële wedstrijd van Hammarby, op 31 mei op het veld van Häcken in de competitie.

De echte nieuwigheden zitten vooral voorin, want doelman Warner Hahn, verdedigers Hampus Skoglund, Frederik Winther en Victor Eriksson (de man die in de 120e minuut op Mambourg scoorde), middenvelders Markus Karlsson en Oscar Johansson en aanvaller Paulos Abraham waren er vorig seizoen al bij. Dat geldt ook voor invallers Frank Adjei, Montader Madjed, Elohim Kaboré en Nahir Besara, terwijl verdediger Ibrahima Fofana, toen nog op de bank tegen Charleroi, dit seizoen een belangrijkere rol speelt.

Anderlecht zal op zijn best moeten zijn om door te stoten

Bij de nieuwkomers vinden we onder meer de Deense linksbuiten Victor Lind, die in februari overkwam van Brommapojkarna en intussen al vijf keer scoorde en twee assists gaf. Ook linksback Noah Persson, die aan alle wedstrijden deelnam, en de wingers Oliver Jordan Hagen en Obilor Denzel Okeke (invallers) zijn nieuw. In een kern waarin de ervaren Nikola Vasic (33), topschutter van de Zweedse competitie in 2023-2024, transfervrij werd binnengehaald om de positie van diepe spits te versterken.

Kort samengevat: Sporting Anderlecht mag zich verwachten aan een vergelijkbare tegenstand als waar Sporting Charleroi vorige zomer mee te maken kreeg. Hammarby is een solide ploeg, sterk in eigen huis, en kan pijn doen als paars-wit zijn organisatie en ideeën niet op orde heeft. Jusef Erabi, toen de eerste doelpuntenmaker in Het Zwarte Land? Die speelt vandaag voor KRC Genk.