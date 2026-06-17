Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Vorig jaar werd Charleroi nog uitgeschakeld door Hammarby in de Europese voorrondes. En dus is de vraag wat er ondertussen in Zweden is veranderd en of Anderlecht 'wraak' kan nemen voor die Europese uitschakeling.

De loting is bekend voor Sporting Anderlecht: paars-wit neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Hammarby. De heenwedstrijd wordt gespeeld op donderdag 23 juli in Zweden, een week later volgt de return in het Lotto Park.

De linken rond dit duel zijn talrijk. Om te beginnen roept een trip naar het noorden van Europa geen al te beste herinneringen op bij Anderlecht, dat vorig seizoen in dezelfde fase werd uitgeschakeld door BK Häcken. Voor Hammarby ligt dat anders: de Zweden hebben juist goede herinneringen aan Belgische tegenstand, want vorig jaar schakelden ze Sporting Charleroi uit op weg naar de Conference League.

Een zesde Zweedse tegenstander voor Anderlecht

Hammarby wordt de zesde Zweedse club die Anderlecht treft in Europa, na Göteborg in de Intertoto (1970-1971), Malmö in de Europacup I (1987-1988), Helsingborg in de UEFA Cup (1996-1997), Halmstads in de kwalificaties voor de Champions League (2001-2002) en dus Häcken vorig seizoen. De balans van Anderlecht tegen die clubs: vier zeges, vijf gelijke spelen en één nederlaag (tegen Häcken). Hammarby krijgt op zijn beurt pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis een Belgische tegenstander tegenover zich, na Charleroi dus (één overwinning en één gelijkspel).

Hammarby verloor in maart de finale van de Zweedse beker van Mjällby, de verrassende kampioen. In de competitie, die niet in de winter wordt afgewerkt en dus pas in april begon, staat de club na elf speeldagen vierde. De achterstand op een al even verrassende leider als vorig seizoen is al opgelopen tot elf punten: Sirius.

Hammarby
© photonews

Hammarby staat stevig in zijn basis en heeft het tweede beste thuisrapport in de competitie, met dertien op achttien. Op verplaatsing is het beeld helemaal anders: de club uit Stockholm sprokkelde in vijf uitwedstrijden slechts vier punten.

Hammarby wisselde begin juni van coach

Dat was vorig seizoen eigenlijk al hetzelfde, wat erop wijst dat Hammarby in twaalf maanden tijd niet enorm veranderd is, ondanks de komst van Kalle Karlsson op de bank in januari. Die Kalle Karlsson werd twee weken geleden ontslagen na een seizoensstart die als middelmatig werd beoordeeld, en vervangen door Henrik Rydström. Van hem wordt gezegd dat hij een op balbezit gerichte stijl hanteert en hij werd als trainer met Malmö al twee keer kampioen van Zweden, in 2022-2023 en 2023-2024.

Als illustratie van de continuïteit in de kern: zeven spelers die vorig jaar in de dubbele confrontatie met Charleroi in de basis stonden, waren dat ook in de laatste officiële wedstrijd van Hammarby, op 31 mei op het veld van Häcken in de competitie.

De echte nieuwigheden zitten vooral voorin, want doelman Warner Hahn, verdedigers Hampus Skoglund, Frederik Winther en Victor Eriksson (de man die in de 120e minuut op Mambourg scoorde), middenvelders Markus Karlsson en Oscar Johansson en aanvaller Paulos Abraham waren er vorig seizoen al bij. Dat geldt ook voor invallers Frank Adjei, Montader Madjed, Elohim Kaboré en Nahir Besara, terwijl verdediger Ibrahima Fofana, toen nog op de bank tegen Charleroi, dit seizoen een belangrijkere rol speelt.

Anderlecht zal op zijn best moeten zijn om door te stoten

Bij de nieuwkomers vinden we onder meer de Deense linksbuiten Victor Lind, die in februari overkwam van Brommapojkarna en intussen al vijf keer scoorde en twee assists gaf. Ook linksback Noah Persson, die aan alle wedstrijden deelnam, en de wingers Oliver Jordan Hagen en Obilor Denzel Okeke (invallers) zijn nieuw. In een kern waarin de ervaren Nikola Vasic (33), topschutter van de Zweedse competitie in 2023-2024, transfervrij werd binnengehaald om de positie van diepe spits te versterken.

Kort samengevat: Sporting Anderlecht mag zich verwachten aan een vergelijkbare tegenstand als waar Sporting Charleroi vorige zomer mee te maken kreeg. Hammarby is een solide ploeg, sterk in eigen huis, en kan pijn doen als paars-wit zijn organisatie en ideeën niet op orde heeft. Jusef Erabi, toen de eerste doelpuntenmaker in Het Zwarte Land? Die speelt vandaag voor KRC Genk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Hammarby

Meer nieuws

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

14:30
9
Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

15:00
Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

15:30
WK LIVE 17/06: Van Driessche krijgt wedstrijd, drone neergeschoten

WK LIVE 17/06: Van Driessche krijgt wedstrijd, drone neergeschoten

14:40
35
Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

13:30
🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

12:00
Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

13:00
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

12:30
4
Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

12:00
OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

11:00
9
‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

11:20
2
Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:40
1
‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

10:25
3
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

10:00
29
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

09:00
40
‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

08:30
4
Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

08:00
1
‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

06:30
2
Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

07:20
3
“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

07:40
1
Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

06:00
2
WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

23:04
Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

23:00
Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

22:12
‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: De Cat - Olaru - Ferraro - Bustin

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: De Cat - Olaru - Ferraro - Bustin

21:00
Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

22:00
13
Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

20:45
9
Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

21:30
‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

19:30
2
‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

21:00
4
Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

20:30
19
Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

18:30
Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

19:40
2
Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

19:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling JaKu JaKu over “Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert JaKu JaKu over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet JaKu JaKu over OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen JaKu JaKu over KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders Stigo12 Stigo12 over Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor William Wallace William Wallace over Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026 Real09 Real09 over WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen? Supremepony Supremepony over Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek flurkieboy flurkieboy over Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved