'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

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KRC Genk heeft goud in handen. En naast onder meer Kos Karetsas en Zakaria El Ouahdi mag daar ook Aaron Bibout aan toegevoegd worden. Ook vanuit Trabzonspor is er nu interesse, maar Genk wil wel de absolute jackpot voor hem.