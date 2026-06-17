Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

De Rode Duivels begonnen aan hun WK met een gelijkspelletje tegen Egypte. Door het 1-1 gelijkspel staat er toch meteen wat druk op de tweede wedstrijd tegen Iran. Die moet gewonnen worden, al verwachten de analisten wat dat betreft weinig problemen. Er was wel wat te doen over de pet van Garcia.

“Is er iets dat harder is opgevallen aan de Rode Duivels dan de manier waarop Rudi Garcia gekleed was in de wedstrijd tegen Egypte”, opende Dennis Xhaët de debatten in MidMid Mansion. “Kunnen we iemand vertrouwen die zich zo kleedt?”

Waarop Frank Boeckx meteen inpikte: “Kunnen we iemand vertrouwen die zich als Donald Trump begint te kleden?” En ook Evert Winkelmans kwam tussen: “Het had misschien leuk geweest als iedereen die pet zou opzetten en de rode das, dan wordt het een soort kostuum.”

De uitstraling van Rudi Garcia en de Rode Duivels een probleem?

Maar in alle ernst: het gaat over meer dan enkel de kledij natuurlijk. “De uitstraling, dat doet er misschien allemaal niet toe, van de coach van Egypte en zijn aura vond ik wel grootser en meer dan Rudi Garcia. En ergens kreeg dat ook een verpersoonlijking op het veld.”

“Het was te flauw. De uitstraling van de Rode Duivels was gewoon te flauw. De hitte? Dat mag geen excuus zijn. Ze hebben in Europa ook al heel wat zware wedstrijden moeten spelen doorheen de voorbije jaren. In zo’n omstandigheden mag je niet beredeneerd beginnen en niet op zeventig procent spelen.”

Niet het land van de intensiteit of gretigheid?

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“We zijn niet het land van de intensiteit of gretigheid. We laten niet zien aan de tegenstander wie we zijn. Ik wil kwade, nijdige spelers aan de aftrap zien. Bij Egypte waren ze alle elf scherp, die waren er klaar voor allemaal. Wij beredeneerden te veel en zo werkt een wereldkampioenschap niet.” Aan de Rode Duivels om tegen Iran en Nieuw-Zeeland het ongelijk van de criticasters te bewijzen op weg naar groepswinst een een glorieus WK ...