Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

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Hij stond in ons team van de week en hij maakte ook op de analisten veel indruk de laatste weken. Arthur Piedfort zou wel eens aan zijn laatste maanden in de Jupiler Pro League kunnen bezig zijn, want er is buitenlandse interesse.