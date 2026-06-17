Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge
Foto: © photonews

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Het WK is nog volop bezig, maar stilaan lekt toch ook al het voorbereidingsprogramma uit van heel wat teams uit de Jupiler Pro League. Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht kwamen met hun parcours richting begin van het seizoen.

Anderlecht begint deze vrijdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met twee dagen aan medische tests. Vanaf maandag wordt vervolgens ook effectief op het veld getraind. Daarna volgen nog een aantal pittige oefenwedstrijden.

Anderlecht oefent tegen Sporting Hasselt

Op 23 en 30 juli wordt Europees gespeeld tegen Hammarby, maar in de aanloop daarheen zullen ook nog vier pittige oefenwedstrijden worden gespeeld. Anderlecht oefent op 27 juni tegen Sporting Hasselt, op 4 juli tegen Union Sportive Boulogne (Ligue 2) en op 11 juli tegen het Nederlandse NEC Nijmegen.

Die laatste twee wedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld in Tubeke, weet Het Laatste Nieuws. De vierde oefenwedstrijd zal worden vastgelegd in functie van de Europese tegenstander. Een zomerstage komt er niet, al worden diverse opties nog bekeken.

Union en Club Brugge leven toe naar Supercup

Voor Union SG en Club Brugge géén Europese wedstrijden. En dus kunnen beide ploegen zich ongedwongen voorbereiden op de Supercup, die ze op 31 juli op Jan Breydel tegen elkaar zullen spelen om 20.30 uur.

Union begint met trainen op 24 juni en zal zes dagen later een eerste oefenwedstrijd spelen tegen Diegem. Daarna wordt nog gespeeld tegen FCSB (5 juli), Aarhus (11 juli achter gesloten deuren), en op 24 en 25 juli met onder meer de Zwanze Day in het eigen stadion. Er is een stage in Venray van 13 tot 18 juli, waar ook nog een oefenwedstrijd zal worden ingepland in functie van het begin van het seizoen.

En wat met Club Brugge? De Bruggelingen houden niet van veel oefenmatchen, laat staan tegen amateurteams. Vanuit die optiek geeft het in de voorbereiding enkel nog Feyenoord (11 juli om 12 uur), Heerenveen (17 juli om 19 uur) en Stade Rennes (25 juli om 18 uur) partij.

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