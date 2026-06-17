Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond
Foto: © photonews

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Het is sterke man Rigaux menens bij Feyenoord. Naast Charles Vanhoutte mikt hij ook op nog een aantal andere versterkingen bij de club uit Rotterdam. Daarbij denkt hij ook aan onder meer Nacho Ferri van Westerlo. De deals komen stilaan in een stroomversnelling.

Het is sterke man Rigaux menens bij Feyenoord. In de eerste plaats wilde hij Charles Vanhoutte - met een verleden bij onder meer Union SG - heel graag in huis halen. Volgens onze informatie is die deal ondertussen (zo goed als) rond.

Bij Feyenoord krijgt hij nu de kans om zich opnieuw te tonen op het hoogste niveau. De Nederlandse topclub gelooft sterk in zijn kwaliteiten en ziet hem als een speler die meteen waarde kan toevoegen aan de kern. Bovendien wacht hem een bijzonder aantrekkelijk vooruitzicht: voor het eerst in zijn carrière zal Vanhoutte actief zijn in de Champions League.

Transfer Ferri en Vanhoutte geen toeval: de link Rigaux

De transfer lijkt ook geen toeval. Met Dévy Rigaux beschikt Feyenoord over een technisch directeur die de Belgische markt uitstekend kent. En die meer wil: naast Charles Vanhoutte mikt hij ook op nog een aantal andere versterkingen bij de club uit Rotterdam. Daarbij denkt hij ook aan onder meer Nacho Ferri van Westerlo.

De aanvaller van Westerlo - die ook een verleden heeft bij KV Kortrijk - zou de nieuwe aanvaller van de club uit Rotterdam kunnen of moeten gaan worden. Ferri zou openstaan voor een overstap naar het buitenland en met de deal zou zo'n zes miljoen euro gemoeid zijn.

Feyenoord gaat hard en haalt twee topdeals in huis

Volgens Transfermarkt is Ferri op dit moment zes miljoen euro waard, maar de verwachting is dat hij mogelijk nog meer moet opleveren. Volgens Nederlandse insiders zijn beide zaken in de laatste, afrondende fase bezig. 

Insiders laten weten dat de kans héél groot is dat beide transfers er gaan komen. Er zouden ook een aantal uitgaande deals op stapel staan én nog meer versterkingen op komst zijn. Rigaux heeft er dus meteen werk van gemaakt in Rotterdam.

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