KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders
Foto: © photonews

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RSC Anderlecht werd vierde in de Champions' Play-offs en mocht zo naar de tweede voorronde van de Europa League, KAA Gent won de play-offs van KRC Genk en mocht zo naar de tweede voorronde van de Conference League.

Voor de UEFA zijn die eerste voorrondes altijd een heel grote boterham met heel veel ploegen en vaak ook nog teams die nog een eerdere voorronde moeten overleven alvorens ze effectief kunnen deelnemen aan de ronde waar ze aan willen deelnemen.

En dus groeperen ze vooraf al wat teams, zodat ze de loting wat gestroomlijnder kunnen laten verlopen. Daardoor weten de diverse teams voor de loting al welke vijf, zes of zeven mogelijkheden er nog voor hen uit de trommel kunnen komen.

UEFA houdt al een 'voorloting': mogelijke tegenstanders bekend

Woensdagnamiddag wordt geloot voor de tweede voorronde van de Champions League, Europa League en Conference League. Club Brugge, Union SG en STVV komen pas later in actie, maar voor RSC Anderlecht en KAA Gent is het wél al meteen uitkijken. 

Zo komt RSC Anderlecht te weten wie het in de tweede voorronde van de Europa League op 23 en 30 juli zal treffen, terwijl KAA Gent te weten komt tegen wie het zal moeten spelen in de tweede voorronde van de Conference League op 23 en 30 juli

Wat is er mogelijk voor KAA Gent en RSC Anderlecht?

Beşiktaş (Turkije), Twente (Nederland), Tromsø (Noorwegen), Hammarby (Zweden) en de winnaar van CSKA Sofia (Bulgarije) - Derry City (Ierland). Dat zijn de mogelijkheden voor RSC Anderlecht op woensdagnamiddag. Daar zijn dus toch een paar zeer stevige mogelijkheden bij, al heeft paars-wit nog het opvangnet van de Conference League als ze zouden worden uitgeschakeld.

En voor KAA Gent? KAA Gent heeft in de Conference League eveneens vijf mogelijke tegenstanders: Panevezys (Litouwen), Cherkasy (Oekraïne), Zimbru Chișinău (Moldavië), FK Auda (Letland) en de winnaar van het duel tussen Hajduk Split (Kroatië) en Žilina (Slowakije). Exotische tegenstanders, maar geen enkele zou een probleem mogen opleveren voor Rik De Mil.

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