Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Rousseau - Fernandez Pardo

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Rousseau - Fernandez Pardo
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Rousseau - Fernandez Pardo

Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Na Dortmund, Bayern München en ook Liverpool is er nog een club dat achter Matías Fernández-Pardo aangaat: Aston Villa. Lille vraagt echter 70 miljoen euro, wat sommige gegadigden kan afschrikken. (Lees meer)

‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

Leandro Rousseau is een van de opvallendste namen op de Belgische transfermarkt. Volgens Jeunes Footeux volgen KAA Gent en Saint-Étienne de 22-jarige aanvaller nadrukkelijk. De interesse komt niet uit de lucht vallen, want Rousseau kende een uitstekend seizoen bij Patro Eisden. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06

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Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

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Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
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Irak Irak 1-4 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 3-0 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 3-1 Jordanië Jordanië
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