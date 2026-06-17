Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?
Foto: © photonews

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RSC Anderlecht werd vierde in de Champions' Play-offs en mocht zo naar de tweede voorronde van de Europa League, KAA Gent won de play-offs van KRC Genk en mocht zo naar de tweede voorronde van de Conference League. De loting is nu voorbij.

Aernout Van Lindt

KAA Gent treft tegenstander uit Oekraïne

KAA Gent had in de Conference League vijf mogelijke tegenstanders: Panevezys (Litouwen), Cherkasy (Oekraïne), Zimbru Chișinău (Moldavië), FK Auda (Letland) en de winnaar van het duel tussen Hajduk Split (Kroatië) en MSK Žilina (Slowakije).

Uiteindelijk werd het Cherkasy uit Oekraïne. De Buffalo's spelen eerst op verplaatsing, maar door de oorlog in Oekraïne zal die wedstrijd meer dan waarschijnlijk elders gespeeld worden. Wordt er ergens een neutraal terrein gevonden of speelt Gent twee keer thuis? Daarover later meer duidelijkheid. Het team werd knap tweede in de competitie, op twaalf punten van kampioen Shakhtar Donetsk. Een hapklare brok?

Aernout Van Lindt

Dat valt mee voor Anderlecht

RSC Anderlecht is ondertussen zijn loting te weten gekomen. Beşiktaş (Turkije), Twente (Nederland), Tromsø (Noorwegen), Hammarby (Zweden) en de winnaar van CSKA Sofia (Bulgarije) - Derry City (Ierland) waren de mogelijkheden en daar zaten dus toch wel wat kleppers tussen.

Uiteindelijk lijkt het nog mee te vallen, want paars-wit weet Twente en vooral Besiktas te ontlopen. Met Hammarby krijgen ze het nummer twee van afgelopen seizoen in de Zweedse Allsvenskan voor de kiezen. Dit seizoen staat het team vierde in de competitie. Die competitie begint wel opnieuw begin juli, waardoor Hammarby meer matchritme zal hebben dan Anderlecht.

RSC Anderlecht werd vierde in de Champions' Play-offs en mocht zo naar de tweede voorronde van de Europa League, KAA Gent won de play-offs van KRC Genk en mocht zo naar de tweede voorronde van de Conference League.

Voor de UEFA zijn die eerste voorrondes altijd een heel grote boterham met heel veel ploegen en vaak ook nog teams die nog een eerdere voorronde moeten overleven alvorens ze effectief kunnen deelnemen aan de ronde waar ze aan willen deelnemen.

En dus groeperen ze vooraf al wat teams, zodat ze de loting wat gestroomlijnder kunnen laten verlopen. Daardoor weten de diverse teams voor de loting al welke vijf, zes of zeven mogelijkheden er nog voor hen uit de trommel kunnen komen.

UEFA houdt al een 'voorloting': mogelijke tegenstanders bekend

Woensdagnamiddag wordt geloot voor de tweede voorronde van de Champions League, Europa League en Conference League. Club Brugge, Union SG en STVV komen pas later in actie, maar voor RSC Anderlecht en KAA Gent is het wél al meteen uitkijken. 

Zo komt RSC Anderlecht te weten wie het in de tweede voorronde van de Europa League op 23 en 30 juli zal treffen, terwijl KAA Gent te weten komt tegen wie het zal moeten spelen in de tweede voorronde van de Conference League op 23 en 30 juli

Wat is er mogelijk voor KAA Gent en RSC Anderlecht?

Beşiktaş (Turkije), Twente (Nederland), Tromsø (Noorwegen), Hammarby (Zweden) en de winnaar van CSKA Sofia (Bulgarije) - Derry City (Ierland). Dat zijn de mogelijkheden voor RSC Anderlecht op woensdagnamiddag. Daar zijn dus toch een paar zeer stevige mogelijkheden bij, al heeft paars-wit nog het opvangnet van de Conference League als ze zouden worden uitgeschakeld.

En voor KAA Gent? KAA Gent heeft in de Conference League eveneens vijf mogelijke tegenstanders: Panevezys (Litouwen), Cherkasy (Oekraïne), Zimbru Chișinău (Moldavië), FK Auda (Letland) en de winnaar van het duel tussen Hajduk Split (Kroatië) en Žilina (Slowakije). Exotische tegenstanders, maar geen enkele zou een probleem mogen opleveren voor Rik De Mil.

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