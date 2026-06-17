Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

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RSC Anderlecht werd vierde in de Champions' Play-offs en mocht zo naar de tweede voorronde van de Europa League, KAA Gent won de play-offs van KRC Genk en mocht zo naar de tweede voorronde van de Conference League. De loting is nu voorbij.