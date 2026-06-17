"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"
Foto: © photonews

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Haalt KV Mechelen een echt goudhaantje in huis? Er zou sprake zijn van een mogelijke huurbeurt van Kendry Paez, een 19-jarige Ecuadoriaan die momenteel met zijn land op het WK speelt. Chelsea heeft namelijk een plan met hem.

De jeugdopleiding van Independiente del Valle staat de laatste jaren heel vaak in de schijnwerpers. Onder andere Moises Caicedo, Kendry Paez en Piero Hincapie zijn recente voorbeelden van jeugdproducten die de absolute top hebben gehaald.

Paez wordt - net als Mika Godts - als een van de 'Futures of the game' gezien. En mogelijk gaan we het Ecuadoriaanse wonderkind na het WK gewoon op de Belgische velden zien rondlopen. Dat maakte Evert Winkelmans bekend tijdens een podcast in aanloop naar de wedstrijden van de Rode Duivels op het Wereldkampioenschap.

KV Mechelen aast op toptalent van Chelsea

"Ik volg ook het transfernieuws op en ik ben gehypet", aldus Winkelmans. "Er is een man op het WK die naar KV Mechelen kan komen. Het gaat om Kendry Paez, toptalent van Ecuador en Chelsea, wordt gelinkt aan een uitleenbeurt aan Malinwa."

"Het is breaking news", geeft de supporter van Mechelen aan in MidMid Mansion. De jongeling zat tegen Ivoorkust op speeldag 1 de hele wedstrijd op de bank bij Ecuador. "Als dat zou gebeuren, dan zou dat echt crazy zijn. Dan koop ik een truitje van hem. Meteen. Het zou echt heel zot zijn als het zou gebeuren tijdens dit WK."

Kendry Paez is een ongezien toptalent

In 2025 werd Paez door Chelsea gekocht. Vorig seizoen leenden ze hem eerst zes maanden uit aan Strasbourg en daarna voor anderhalf seizoen aan River Plate. Toch zou er mogelijk een vervroegd einde kunnen komen aan die uitleenbeurt. En dan kan Mechelen meteen in de dans springen - ook zij hebben goede contacten met de Engelse topclub.

De speler heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van niet minder dan acht miljoen euro. Zijn komst naar Mechelen zou als een bom inslaan, zoveel is duidelijk. Maar eerst het WK afwerken met Ecuador natuurlijk.

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