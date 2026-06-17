Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

De woorden van Thibaut Courtois galmden afgelopen donderdag na in het Belgische kamp. De nummer één van de Rode Duivels liet verstaan dat dit WK waarschijnlijk zijn laatste grote toernooi als international zal worden. De opvolging staat echter klaar. Senne Lammens genaamd.

De doelman van Manchester United blijft echter met beide voeten op de grond. Hoewel hij beseft dat de positie van eerste doelman binnenkort vrijkomt, weigert hij zichzelf nu al als vanzelfsprekende opvolger van Courtois te zien.

"Of het een verrassing is? Niet echt, denk ik", reageerde Lammens op de uitspraken van één van zijn idolen. "Als je met hem praat, heb je wel het gevoel dat hij na het WK misschien wat meer prioriteit aan zijn club wil geven. Zoals ik al zei: na al die jaren kan het logisch zijn dat hij tijdens internationale breaks wat meer rust wil nemen. Maar het kan natuurlijk ook dat hij gewoon doorgaat."

De 23-jarige doelman begrijpt vooral welke impact een carrière als die van Courtois heeft op een lichaam. "Na zo'n carrière is het normaal dat de tol begint door te wegen. Maar ik wil er natuurlijk nog niet vanuit gaan dat hij zou stoppen."

Grote schoenen om te vullen

Dat Courtois ooit vervangen moet worden, staat echter vast. De vraag is alleen door wie. Met Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Lammens zelf beschikt België opnieuw over een indrukwekkende lichting doelmannen. Maar Lammens is intussen eerste doelman bij een absolute topclub. "Het zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen", beseft Lammens. "Maar ik denk dat we als Belgen tevreden mogen zijn met de keepers die eraan komen."

Toch laat hij tegelijk verstaan dat hij niet van plan is zich zomaar neer te leggen bij een rol als figurant. "Ik ga er wel voor gaan, inderdaad. Voor die nieuwe nummer één-positie wanneer die ooit vrijkomt."





Stelen met de ogen

Dat hij vandaag nog achter Courtois staat, ziet hij vooral als een unieke leerschool. Niet alleen op training, maar vooral naast het veld. "Je probeert met alles een beetje te stelen met je ogen", glimlacht hij. "Op het veld kan je bepaalde dingen oppikken, maar voor mij zit het vaak naast het veld. Hoe keepers zich voorbereiden, hoe ze omgaan met hun lichaam, met de fitness, met hun routines."

Courtois blijkt daarin een interessant studieobject. "Hij straalt veel rust uit. Hij is vrij relaxed in zijn voorbereiding en pas wanneer de wedstrijd dichterbij komt, schakelt hij echt over naar die volledige focus. Andere keepers beginnen soms veel vroeger aan hun rituelen. Dat is bij iedereen anders."

Zelf heeft Lammens ondertussen ook zijn vaste gewoontes ontwikkeld. "De dag voor een wedstrijd verloopt eigenlijk altijd hetzelfde. Training, voorbereiding, rust. En op de wedstrijddag probeer ik ook zoveel mogelijk dezelfde dingen te doen. Hetzelfde ontbijt, dezelfde lunch. Dat geeft een bepaald gevoel van controle."