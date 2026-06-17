'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

SK Beveren maakt komend seizoen opnieuw de opwachting in de Jupiler Pro League. De traditieclub uit het Waasland legde een foutloos parcours af in de Challenger Pro League. Al moeten ze het op het hoogste niveau wel met een nieuwe coach doen.

SK Beveren kon vorig seizoen aan vlekkeloos rapport voorleggen. De Leeuwen verloren geen enkele wedstrijd. Toch ligt er werk op de plank op De Freethiel. Er is nog geen nieuwe coach aangesteld.

Marink Reedijk liet de club na het spectaculair seizoen namelijk weten dat hij zijn ploeg niet zal vergezellen naar het hoogste niveau. De voormalige coach van RSCA Futures heeft nog geen nieuwe ploeg, maar de geïnteresseerde teams staan in de rij.

Wie wordt de nieuwe coach van SK Beveren?

Volgens Het Nieuwsblad is het Tim Bakens die het roer de ploeg in handen zal nemen. De Nederlander is niet bekend in België. Vorig seizoen was hij als T2 aan de slag bij PEC Zwolle. Meer zelfs: hij was nooit T1 bij een club.

De komst zou Beveren te danken hebben aan het netwerk van Bob Peeters. De sportief directeur van Beveren werkte met Bakens samen bij Helmond Sport. Beide heren werkten twee seizoenen samen als T1 en T2.

Debuut als T1 op het hoogste niveau



Peeters weet dus héél goed wat de kwaliteiten van Bakens zijn. Naar de verwachting worden de laatste punten en komma's op de contracten gezet. De Nederlander zal eerstdaags aangekondigd worden op De Freethiel.