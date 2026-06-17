Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam

Een transfer naar Manchester United verandert een carrière. Dat ondervond Senne Lammens aan den lijve. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Waar hij bij Antwerp nog een relatief bescheiden profiel had op sociale media, groeide hij in één seizoen uit tot een internationale wereldster.

"Ik denk dat ik iets meer dan 10.000 volgers had toen ik bij Antwerp vertrok. Nu zit ik aan ongeveer 1,3 miljoen", vertelde Lammens ons. Die groei kwam razendsnel. "De eerste dagen waren echt zot. Elke dag kwamen er duizenden, tienduizenden of zelfs honderdduizenden volgers bij. Toen ik mijn debuut maakte, was er opnieuw zo'n enorme sprong."

Als het goed gaat, lijkt alles fantastisch

Toch probeert de jonge doelman zich niet te verliezen in die nieuwe status. "Het is natuurlijk mooi dat je veel supporters krijgt. Dan heb je het gevoel dat je goed bezig bent. Maar sociale media zijn ook gevaarlijk. Als het goed gaat, lijkt alles fantastisch. Als het slecht gaat, kan het ook hard binnenkomen. Daarom probeer ik daar bewust wat afstand van te nemen."

De wereldwijde impact van Manchester United verraste hem misschien nog het meest. "In Engeland zelf verwacht je dat natuurlijk. Maar vooral in andere landen merk je hoe groot die club is. In Azië bijvoorbeeld, maar ook hier in Amerika. Dan zie je pas hoeveel supporters United overal heeft."

Ook in het dagelijkse leven merkt hij steeds vaker dat zijn bekendheid groeit. "Als je nu naar Spanje gaat of ergens anders in Europa, word je veel sneller herkend dan vroeger. Dat zijn momenten waarop je beseft dat mensen je echt volgen."

Paparazzi bij het eten met vriendin

Soms gebeurt dat zelfs op onverwachte momenten. Zoals toen hij met zijn vriendin ging eten en plots een groep paparazzi voor de deur zag staan. "Ik kwam buiten en zag die mensen staan, maar ik dacht eigenlijk niet dat ze voor mij waren. Omdat je daar niet bij stilstaat. Voor mijn vriendin was dat nog specialer. Dat was echt een eye-opener."



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Ondanks alle aandacht probeert Lammens dezelfde persoon te blijven. "Tijdens het seizoen sta ik niet te veel stil bij wat er gebeurd is. Ik leef altijd naar de volgende wedstrijd toe. Nu het seizoen voorbij is, besef ik wel dat het een mooi jaar was."

Dat gevoel werd nog versterkt toen hij bij Manchester United werd uitgeroepen tot 'Signing of the Season'. "Dat was wel een speciaal moment. Zeker als je ziet welke spelers er nog genomineerd waren. Dan kan je zeggen dat je een goed seizoen hebt gedraaid."

Maar naast het vertrouwen van de supporters voelt hij vooral dat zijn status als speler veranderd is. "Bij Antwerp groeide mijn zelfvertrouwen al. Maar als je vervolgens een goed seizoen draait in de Premier League, bij een van de grootste clubs ter wereld, dan verandert er wel iets. In het begin zoek je je plaats. Nu weten ploegmaats en tegenstanders ook wat je kan. Dat maakt een verschil."

