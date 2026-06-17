'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge heeft de eerste zomertransfer beet. Cheveyo Tsawa wordt één van de spelers die het vertrek van Aleksandar Stankovic moet opvangen. De Belgische landskampioen hoest een slordige vijf miljoen euro op.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Cheveyo Tsawa de eerste zomeraanwinst van Club Brugge zal worden. De Belgische landskampioen heeft een mondeling akkoord met de 19-jarige Zwitser en rondt momenteel de details op clubniveau af.

En dat is meteen straf werk van Guilian Preud'homme. De nieuwe sportief directeur van Club Brugge overtuigde Tsawa om voor een verhuis naar België te kiezen. De concurrentie was nochtans héél zwaar.

Club Brugge troeft Sporting CP af

Ook Sporting CP trok alle registers open om Tsawa naar Portugal te halen. Club Brugge kon met tal van voorbeelden - noem ze allemaal maar op - op dat jonge spelers kansen krijgen in het Jan Breydelstadion én vervolgens een toptransfer versieren.

De laatste details met FC Zürich dienen nog te worden afgerond, maar ook op clubniveau worden geen problemen meer verwacht. Club Brugge zal vijf miljoen euro ophoesten voor de tienvoudig Zwitsers international.

Knappe onderhandelingen en héél leuke transfer

En dat is eveneens knap werk van Preud'homme. Tsawa had een lopend contract bij Zürich tot medio 2030. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Club Brugge slaagde erin om daar één miljoen euro van af te pingelen.

Aanvankelijk werd aangenomen dat Tsawa de vervanger zou worden van Aleksandar Stankovic. Laatstgenoemde keert terug naar Internazionale FC. Al wordt het niét zo gemakkelijk voor de Zwitserse middenvelder.

Niet dé vervanger van Aleksandar Stankovic

Het is de bedoeling van Club Brugge om een extra (ervaren) middenvelder te halen om het vertrek van Stankovic op te vangen. De West-Vlamingen leggen de lat ook volgend seizoen namelijk héél hoog.

De kans is realistisch dat ook Christos Tzolis en Raphael Onyedika - om er maar twee te noemen - deze zomer zullen vertrekken. Dan is er extra ervaring nodig om de ambities van blauw-zwart na te streven én opnieuw op alle fronten mee te doen voor de prijzen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Super League
Super League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
FC Zürich
Cheveyo tsawa

Meer nieuws

Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

23:00
1
Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam Interview

Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam

22:00
Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

21:40
2
'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

19:20
1
'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

21:20
WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

20:59
38
'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

20:50
'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

20:20
Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

20:00
Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

19:30
Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

19:00
'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

18:30
11
Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

18:00
Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

17:30
3
"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

17:00
4
Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

15:00
'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

16:30
2
Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

16:00
Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

15:30
Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

14:30
10
Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

13:30
Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

13:00
🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

14:00
1
‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

08:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

12:00
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

12:30
5
Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

12:00
Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:40
2
‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

11:20
2
OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

11:00
11
‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

10:25
3
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

10:00
36
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

09:00
49
Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

08:00
1
Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

07:20
3
“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Super League

 Speeldag 33
Winterthur Winterthur 0-2 Grasshoppers Grasshoppers
FC Zürich FC Zürich 0-1 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-1 Servette Servette
Sion Sion 3-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Luzern Luzern 2-2 Sankt Gallen Sankt Gallen
FC Thun FC Thun 3-1 FC Basel FC Basel

Nieuwste reacties

Eric Stevens Eric Stevens over Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Boktor Boktor over Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess' RememberLierse RememberLierse over Engeland - Kroatië: 3-2 Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG sarah. sarah. over 'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard' rinus michels rinus michels over Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg RememberLierse RememberLierse over WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen? Sebstyle Sebstyle over "Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen" Wezzebezze Wezzebezze over Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026 sarah. sarah. over DONE DEAL: Beerschot toont ambitie en haalt speler weg bij grote concurrent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved