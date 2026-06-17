'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

Club Brugge heeft de eerste zomertransfer beet. Cheveyo Tsawa wordt één van de spelers die het vertrek van Aleksandar Stankovic moet opvangen. De Belgische landskampioen hoest een slordige vijf miljoen euro op.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Cheveyo Tsawa de eerste zomeraanwinst van Club Brugge zal worden. De Belgische landskampioen heeft een mondeling akkoord met de 19-jarige Zwitser en rondt momenteel de details op clubniveau af.

En dat is meteen straf werk van Guilian Preud'homme. De nieuwe sportief directeur van Club Brugge overtuigde Tsawa om voor een verhuis naar België te kiezen. De concurrentie was nochtans héél zwaar.

Club Brugge troeft Sporting CP af

Ook Sporting CP trok alle registers open om Tsawa naar Portugal te halen. Club Brugge kon met tal van voorbeelden - noem ze allemaal maar op - op dat jonge spelers kansen krijgen in het Jan Breydelstadion én vervolgens een toptransfer versieren.

De laatste details met FC Zürich dienen nog te worden afgerond, maar ook op clubniveau worden geen problemen meer verwacht. Club Brugge zal vijf miljoen euro ophoesten voor de tienvoudig Zwitsers international.

Knappe onderhandelingen en héél leuke transfer

En dat is eveneens knap werk van Preud'homme. Tsawa had een lopend contract bij Zürich tot medio 2030. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Club Brugge slaagde erin om daar één miljoen euro van af te pingelen.





Aanvankelijk werd aangenomen dat Tsawa de vervanger zou worden van Aleksandar Stankovic. Laatstgenoemde keert terug naar Internazionale FC. Al wordt het niét zo gemakkelijk voor de Zwitserse middenvelder.

Niet dé vervanger van Aleksandar Stankovic

Het is de bedoeling van Club Brugge om een extra (ervaren) middenvelder te halen om het vertrek van Stankovic op te vangen. De West-Vlamingen leggen de lat ook volgend seizoen namelijk héél hoog.

De kans is realistisch dat ook Christos Tzolis en Raphael Onyedika - om er maar twee te noemen - deze zomer zullen vertrekken. Dan is er extra ervaring nodig om de ambities van blauw-zwart na te streven én opnieuw op alle fronten mee te doen voor de prijzen.