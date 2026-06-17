'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

Mo Salah komt niét terug op zijn besluit om Liverpool FC te verlaten. De Engelse grootmacht heeft geprobeerd om de plannen van de Egyptenaar te wijzigen, maar dat is niet gelukt.

Mo Salah kondigde in maart aan dat hij aan zijn laatste maanden bezig was bij Liverpool FC. Nochtans loopt het contract van de Egyptenaar op Anfield Road nog tot medio 2027.

The Reds hebben hun akkoord gegeven om de 34-jarige flankaanvaller deze zomer zomer gratis te laten vertrekken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde dan wel nog op 22 miljoen euro - enkele jaren geleden was dat nog 150 miljoen euro - maar uit dank voor bewezen diensten stribbelt Liverpool niet tegen.

Liverpool FC wil wél door met Mo Salah, maar...

Salah draagt sinds 2017 het shirt van The Reds en won er alles wat er te winnen valt. Al moet Liverpool evenzeer in eigen boezem kijken als het over het vertrek gaat. Een geschil met Arne Slot lag aan de basis van de beslissing van Salah om zijn contract niét uit te dienen.

Ondertussen heeft de Nederlandse coach zijn C4 gekregen bij Liverpool. Andoni Iraola neemt komend seizoen het roer over. The Athletic weet dat Liverpool een poging heeft gedaan om Salah op andere gedachten te brengen.

... het kalf is verdronken voor de Egyptische ster



De Egyptenaar weigerde het voorstel en kondigt na het WK zijn nieuwe club aan. Officieel heeft hij nog geen nieuwe uitdaging gevonden. We kunnen er echter van uitgaan dat hij in Saoedi-Arabië aan de slag zal gaan. Enkel de exacte naam van zijn nieuwe club is (nog) niet gekend.