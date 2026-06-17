'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'
Foto: © photonews

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Real Madrid heeft een oogje laten vallen op Bart Verbruggen. De voormalige doelman van RSC Anderlecht wordt gezien als de toekomstige vervanger van Thibaut Courtois.

Voor de duidelijkheid: Real Madrid is niet van plan om Thibaut Courtois komend seizoen te vervangen. De Koninklijke kijkt echter wél vooruit en wil een volwaardig alternatief hebben klaargestoomd.

Courtois heeft een contract tot medio 2027 in het Estadio Santiago Bernabeu. De 110-voudig Rode Duivel gaf in de aanloop naar het WK zelf aan dat die overeenkomst met één seizoen zal verlengd worden. 

Real Madrid denkt aan toekomst en zoekt vervanger voor Thibaut Courtois

Na voetbaljaargang 2027 - 2028 zal Courtois 36 lentes tellen. De kans is niet klein dat onze landgenoot er op dat moment voor kiest om de spreekwoordelijke handschoenen aan de haak te hangen.

De vraag die dient gesteld te worden: heeft Verbruggen zin om de komende één of twee seizoenen in de schaduw van Courtois te staan? De vraag stellen is ze beantwoorden. We kunnen het ons niét voorstellen dat de Nederlander een transfer wil maken voor minder dan een basisplaats.

Kapers op de kust en... het zijn eveneens héél grote namen


Bovendien zijn er met onder meer PSG en Bayern München kapers op de kust. Of gaat Real Madrid een scenario uitdokteren waarbij de transfer wordt gerealiseerd én Verbruggen nog één seizoen bij Brighton & Hove Albion onder de lat blijft staan?

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