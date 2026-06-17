WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo
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Wat is er vandaag gebeurd op het WK? Welke wedstrijden zijn er gespeeld? En welk nieuws is er verder te rapen? We verzamelen het hieronder.
Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo
Portugal en DR Congo hebben vanavond hun WK geopend. Alles en iedereen verwachtte een gemakkelijke overwinning voor de Portugezen, maar het draaide anders uit. De wedstrijd eindige op een 1-1-gelijkspel.
Na amper zes minuten opende João Neves de score. Portugal vergat de score in de eerste helft uit te diepen en kreeg uiteindelijk in de extra tijd van die eerste periode het spreekwoordelijke deksel op de neus.
Favorietenrol
Yoane Wissa scoorde het eerste Congolese doelpunt ooit op de eindronde van een WK. De Portugezen meteen de komende wedstrijden meteen wat hen te doen staat om hun favorietenrol waar te maken.
Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond
Iran is het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestart met een blitzbezoek aan de Verenigde Staten én een 2-2-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. De Iraniërs kregen zelfs het bezoek van Gianni Infantino in de kleedkamer. (Lees meer)
Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump
De Rode Duivels begonnen aan hun WK met een gelijkspelletje tegen Egypte. Door het 1-1 gelijkspel staat er toch meteen wat druk op de tweede wedstrijd tegen Iran. Die moet gewonnen worden, al verwachten de analisten wat dat betreft weinig problemen. Er was wel wat te doen over de pet van Garcia. (Lees meer)
Van Driessche krijgt zijn eerste échte wedstrijd
Eerder op dit WK werd Bram Van Driessche al eens aangeduid als assistent-VAR, maar binnenkort krijgt de Belgische ref het echte werk op zijn bord. Onze landgenoot is geselecteerd als hoofd-VAR voor de partij tussen Ghana en Panama.
Die wedstrijd vindt woensdagnacht om 1 uur plaats. Ref is de Zweed Glenn Nyberg. Van Driessche wordt bijgestaan door AVAR Marco Di Bello (Ita) en VAR support Bastian Dankert (Dui). Een nieuwe stap voor Van Driessche in een WK waarin ook de refs en de VAR al een paar keer in het oog van de storm zijn gekomen.
Drone-incident bij Zuid-Korea: spionage verijdeld?
Het Zuid-Koreaanse voetbalelftal is opgeschrikt door een mogelijk spionage-incident in aanloop naar zijn belangrijke WK-wedstrijd tegen gastland Mexico. Een drone werd dinsdag aan het begin van de training opgemerkt terwijl de spelers aan hun opwarming bezig waren. Een Mexicaanse militair die in het basiskamp van de ploeg is gestationeerd en verantwoordelijk is voor het neutraliseren van drones, zou het toestel vervolgens hebben neergehaald. Dat laat Sporza weten.
Volgens de berichten konden de vermoedelijke daders de gecrashte drone nadien recupereren en ontkomen voordat ze geïdentificeerd konden worden. De Zuid-Koreaanse voetbalbond heeft het incident inmiddels gemeld aan de wereldvoetbalbond FIFA. Werden er beelden gemaakt? Waren het mensen in opdracht van de Mexicaanse ploeg? Dat zal nog moeten blijken na meer uitleg.
WK-commentator ontslagen
De Turkse openbare omroep TRT heeft de ervaren commentator Murat Ekrem Cimen uit de WK-verslaggeving gehaald nadat hij minutenlang de Iraanse spelers en de Nieuw-Zeelandse ploeg door elkaar had gehaald. Dat laat alvast Sporza weten.
TRT noemde het incident in een verklaring "onaanvaardbaar" en heeft zich verontschuldigd. De pijnlijke vergissing van de commentator deed zich voor In de openingsminuten. De commentator in kwestie bleef elke aanval van Iran als eentje van Nieuw-Zeeland zien en vice versa. Vermoedelijk een blunder op basis van de kleuren van de shirts, maar je zou toch ergens meer beroepsernst kunnen of mogen verwachten.
Noorse fans roeien letterlijk naar de overwinning
Het ambitieuze Noorwegen is zonder averij aan het WK begonnen. Met onder meer twee doelpunten van Erling Haaland werd met 4-1 gewonnen van Irak. Een echte stunt kon er dus nooit komen voor het buurland van Iran. Maar er was ook nog veel meer te zien dan enkel een leuke wedstrijd.
Zowel in het stadion als zelfs gewoon in de straten van de Amerikaanse steden werd uitgepakt met een ongeziene sfeer. Daarbij ‘roeiden’ de Vikingen zich richting de overwinning. En dat mag voor een keer zelfs letterlijk genomen worden. Geniet mee van de epische beelden van de Noorse supporters ...
Vikings rowing to battle pic.twitter.com/fdE48fAVCr— 90 + (@90plusft) June 16, 2026
Neymar opnieuw op trainingsveld bij Brazilië
Neymar, die aan een comeback werkt na een kuitblessure, heeft dinsdag een veldtraining afgewerkt in het oefencentrum van Brazilië in New Jersey. Het was de eerste keer dat de aanvaller samen met zijn teamgenoten het terrein opstapte, al deed hij wel geen oefeningen mee met de rest van de groep.
Voor de Braziliaanse superster komt een comeback op die manier toch opnieuw wat dichterbij. Binnen vier dagen speelt Brazilië zijn volgende wedstrijd op dit Wereldkampioenschap. Maakt hij dan meteen speelminuten? Daar gaan we pas binnen enkele dagen zekerheid over krijgen, want de bondscoach heeft nog niet gesproken over de zaak.
Wat mogen we verwachten van Iran en Nieuw-Zeeland?
De Rode Duivels openden hun WK-campagne met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. Nieuw-Zeeland en Iran speelden dan weer 2-2 gelijk. "We moeten en gaan zes op zes pakken, maar mogen ze ook niet onderschatten. Die Chris Wood, daar gaan we toch wel wat problemen mee hebben", klonk het in MidMid Mansion.
"Ze gaven op de juiste snelheid een bal mee soms. Ik vond het een leuke wedstrijd, met mooie doelpunten en veel voetballend vermogen. Ze hebben meer kwaliteiten dan we misschien wel denken", pikte ook Frank Boeckx meteen in. Toch maar opletten zondag en volgende week zaterdag?
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026
Iedereen wel een mening heeft over wie op 19 juli de trofee omhoog zal houden in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. De Duitse wiskundige Joachim Klement heeft alvast een héél scherp idee, want hij is een soort van helderziende. (Lees meer)
‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’
Roberto Martínez lijkt zijn toekomst te hebben uitgestippeld. Volgens buitenlandse media zal de Spaanse bondscoach na het WK afscheid nemen van Portugal, ongeacht hoe ver Cristiano Ronaldo en zijn ploeg geraken op het toernooi. (Lees meer)
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor
Het gelijkspel tegen Egypte heeft de discussie bij de Rode Duivels opnieuw aangewakkerd. Volgens Marc Degryse moet bondscoach Rudi Garcia ingrijpen voor de wedstrijd tegen Iran. Opvallend: zelfs aanvoerder Youri Tielemans is niet langer zeker van een basisplaats. (Lees meer)
Moest Messi rood krijgen? Thierry Henry komt met cruciale uitleg
Thierry Henry begrijpt niet waarom er zoveel ophef ontstaat over de VAR-check rond Lionel Messi. Volgens de Franse voetballegende was er geen sprake van opzet en was een rode kaart dan ook niet aan de orde.
"Ik heb veel mensen gehoord die zeggen dat het een rode kaart had moeten zijn, maar voor mij is intentie heel belangrijk als je deze situaties goed analyseert", aldus Henry. De voormalige topspits wijst erop dat Messi zijn aandacht volledig op de bal had gericht en een normale voetbalactie probeerde te maken.
Henry erkent dat er contact was, maar vindt dat niet elke ongelukkige botsing automatisch bestraft moet worden. "Dat is precies waarom VAR bestaat — om alles te vertragen en te bepalen of er sprake was van kwaadwillende intentie of ernstig wangedrag."
Volgens Henry speelt ook de naam van Messi een rol in de discussie. "Mensen reageren zo heftig omdat het Messi is. Als het een andere speler was geweest, denk ik niet dat er zoveel ophef zou zijn."
⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 17, 2026
¿DEBÍA MESSI SER EXPULSADO?
Abrimos debate 👇🏻
pic.twitter.com/dADRdoK1sh
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling
Jeremy Doku staat mogelijk voor een van de moeilijkste keuzes uit zijn carrière. Moet hij het tornooi verlaten voor de geboorte van zijn eerste kind? Toby Alderweireld weet als geen ander hoe zwaar die afweging kan zijn. (Lees meer)
Oostenrijk niet zonder moeite voorbij Jordanië
Oostenrijk heeft met de nodige moeite afgerekend met Jordanië. De Oostenrijkers haalden het uiteindelijk met 3-1, maar moesten diep gaan tegen een stugge tegenstander die lang uitzicht hield op een stunt.
Na een evenwichtige openingsfase brak Romano Schmid de ban met een heerlijk afstandsschot in de winkelhaak. Lang kon Oostenrijk daar niet van genieten, want Jordanië toonde zich gevaarlijk. Ali Olwan trof voor rust al de lat en zette kort na de pauze de verdiende 1-1 op het bord na een knappe solo.
Oostenrijk moest op zoek naar een nieuwe voorsprong. Marko Arnautovic leek daarvoor te zorgen, maar zijn doelpunt werd na een VAR-check afgekeurd wegens handspel van Posch in de aanloop. Even later viel de beslissing alsnog. Bij een hoekschop werkte Jordanië-verdediger Yazan Al-Arab de bal ongelukkig in eigen doel.
In de slotfase drong Jordanië nog aan, maar Oostenrijk hield stand. Arnautovic liet de kans op een ruimere zege nog liggen, maar dankzij een strafschop wegens hands in de laatste minuut van de extra tijd werd het alsnog 3-1.
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Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi
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Noorwegen klopt Irak: Haaland meteen goed bij schot
Noorwegen is met een overtuigende zege aan het WK voetbal begonnen. Tegen een strijdvaardig Irak hadden de Scandinaviërs het lange tijd niet onder de markt, maar dan stond Erling Haaland op. De spits van Manchester City maakte bij zijn WK-debuut meteen twee doelpunten en loodste zijn land naar een 1-4-overwinning.
Noorwegen begon ambitieus aan zijn eerste WK sinds 1998, maar vond moeilijk openingen tegen een goed georganiseerd Irak. Na een halfuur brak Haaland de ban door aan de tweede paal de 0-1 binnen te glijden. Irak knokte zich nog terug via publiekslieveling Aymen Hussein, maar vlak voor de rust strafte Haaland een verdedigende fout genadeloos af.
De topschutter was niet voortdurend in het spel betrokken, maar bewees andermaal zijn neus voor doelpunten. In het stadion van Boston, waar Diego Maradona in 1994 zijn laatste WK-goal maakte, opende Haaland zijn eigen WK-rekening. In de slotfase maakten Leo Østigård en een Iraaks owndoelpunt de ruime Noorse zege compleet.
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Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.
Messi schrijft opnieuw geschiedenis
Lionel Messi beleefde een droomstart van het WK. Met drie doelpunten tegen Algerije bracht hij zijn totaal op zestien WK-goals en evenaarde hij het record van Miroslav Klose. Daarmee staat de Argentijn nu bovenaan de lijst van WK-topschutters, voor Ronaldo (15) en Gerd Müller en Kylian Mbappé (14).
Het eerste doelpunt viel na een knappe pass van Rodrigo De Paul. Messi werkte van buiten het strafschopgebied koelbloedig af en zette zo de toon voor een indrukwekkende avond.
Emotioneel moment
Na afloop zorgde Messi voor een opvallende bekentenis. "Ik huilde na het eerste doelpunt, ja. Maar het had helemaal niets met voetbal te maken", klonk het. De Argentijn gaf aan dat hij moeilijke dagen achter de rug had en bedankte zijn ploegmaats voor hun steun.
Ook fysiek leek er geen enkel probleem. Vooraf waren er twijfels over zijn fitheid, maar de achtvoudige Ballon d'Or-winnaar maakte die in één wedstrijd volledig ongedaan.
Biografie en carrière
Messi werd geboren op 24 juni 1987 in Rosario, Argentinië. Na zijn opleiding bij Newell's Old Boys trok hij als tiener naar FC Barcelona, waar hij uitgroeide tot clubicoon. Daarna speelde hij voor Paris Saint-Germain en sinds 2023 voor Inter Miami. Met Argentinië won hij onder meer de Copa América en het WK van 2022. Individueel verzamelde hij acht Ballons d'Or en talloze records.
Tegen Algerije scoorde hij zijn vijftiende en zestiende WK-goal, waarna hij onder luid applaus naar de kant mocht. Argentinië won zo met 3-0, met drie doelpunten van hun grote superster. "Ik heb een paar moeilijke dagen doorgemaakt, maar ik ben dankbaar voor mijn teamgenoten omdat ze me veel kracht gaven", liet hij na afloop nog weten. De zeventiende WK-goal? Die lijkt slechts een kwestie van tijd.
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