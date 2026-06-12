Na Keisuke Goto kan ook deze speler van RSC Anderlecht onverhoopt méér dan tien miljoen euro opbrengen

Ali Maamar beleeft momenteel een ware jongensdroom. De flankverdediger reisde onverwachts toch mee met Marokko naar het WK. Ondertussen trekt Real Betis aan zijn mouw. RSC Anderlecht ziet het allemaal graag gebeuren.

Ali Maamar heeft er enkele onwezenlijke maanden opzitten. Bij RSC Anderlecht was het 21-jarige jeugdproduct nooit een onbetwiste basispion, maar met Marokko beleefde hij meerdere dromen.

Jong Marokko won - met Maamar als één de sterkhouders - het WK U20. Maar dat is niet alles. Maamar bereidde de voorbije weken het WK voor met Marokko. Het kwam onverwacht, maar de flankverdediger reisde uiteindelijk mee over De Grote Plas.

Ali Maamar kan rekenen op interesse uit Europese topcompetities

Zo'n sprongen en prestaties zorgen ervoor dat een speler in het vizier komt van clubs uit de Europese topcompetities. Tijdens de wintermercato was er informele interesse uit onder meer Spanje en Duitsland, maar geen enkele club duwde echt door.

Estadio Deportivo weet echter dat Real Betis Maamar op de verlanglijst heeft gezet. De Spaanse traditieclub heeft al contact opgenomen met Anderlecht én (de entourage van) Maamar om te polsen naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een transfer.

RSC Anderlecht mag dromen van een héél mooie transfersom

Transfermarkt schat de marktwaarde van het paars-witte jeugdproduct op 2,5 miljoen euro, maar Anderlecht zit in een zetel. Maamar heeft een lopend contract tot medio 2028 én zal straks misschien - als WK-laureaat U20 - speelminuten krijgen op het echte WK.





In het Nederlands: de kassa zou wel eens kunnen rinkelen in het Lotto Park. Temeer omdat Maamar in Brussel niet meteen als hét grootste toptalent wordt gezien. Antoine Sibierski zal dan ook niet twijfelen als er pakweg tien miljoen euro wordt geboden.

Elk bod onder tien miljoen euro zal niét genoeg zijn

Want laat ons duidelijk zijn. Een bod onder de dubbele cijfers (tien miljoen euro, nvdr.) zal niet voldoende zijn om Anderlecht en Sibierski te overtuigen. De nieuwbakken sportief directeur kent de bedragen die voor zo'n profielen rondgaan héél goed. Nogmaals: paars-wit zit héél comfortabel in die zetel...

