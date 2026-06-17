Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'
Foto: © photonews

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Christian Burgess heeft een punt gezet achter zijn tijd bij Union SG. De 34-jarige verdediger gaat de komende seizoenen andere lucht opsnuiven bij KAA Gent. Al leek de Brit aanvankelijk op weg… naar huis.

Union SG deed enkele pogingen om het aflopende contract van Christian Burgess te verlengen, maar zonder succes. Er vonden meerdere gesprekken plaats tussen alle partijen. De vice-kampioen en hun aanvoerder kwamen uiteindelijk niet tot een akkoord.

Het vertrek van Burgess betekent het einde van een tijdperk voor Les Unionistes. De verdediger liep sinds 2020 rond in het Dudenpark en maakte de promotie én weg naar de Belgische top van op de eerste rij mee. Inclusief Belgische landstitel, bekerwinst én Champions League-avontuur.

De laatste overgebleven 'originele' Unionist

Burgess was overigens de laatst overgebleven basispion van 'het voormalige Union' - u weet wat we daarmee bedoelen. Ook Guillaume François liep nog rond in Vorst, maar veel speelminuten maakte de middenvelder - op de invalbeurt in het slot van de laatste competitiewedstrijd na - niet meer. Hij kondigde inmiddels het voetbalpensioen aan.

Op 34-jarige leeftijd wil Burgess niet aan dat voetbalpensioen denken. En het moet gezegd: zijn prestaties in de Jupiler Pro League én Champions League zijn niet onopgemerkt gebleven. Niet alleen KAA Gent deed een poging om hem binnen te halen.

Niet alleen KAA Gent was héél geïnteresseerd in Christian Burgess

Volgens onze informatie polste ook KRC Genk naar de plannen van Burgess. De Limburgse interesse in de voormalige aanvoerder van Union werd echter nooit concreet. Het bleef bij enkele informele contacten. Al hadden De Buffalo's doordoor géén vrijgeleide.

Portsmouth FC had volgens de Engelse media de voorbije weken alle troefkaarten in handen om Burgess terug naar huis te laten keren. Meer zelfs: sommige kranten hadden de terugkeer al zo goed als bevestigd. En dat zou een héél emotionele transfer zijn geweest. 

Christian Burgess keert (nog) niet terug naar huis

Burgess speelde tussen 2015 en 2020 al 210 wedstrijden in het shirt van Pompey. Meer zelfs: in Fratton Park groeide hij tot publiekslieveling én werd hij bekroond met de prijs voor 'Speler van het Jaar'. De fans kirden de voorbije dagen al van plezier toen aanvankelijk bleek dat de verdediger zou terugkeren.

Waarom het feestje uiteindelijk niet is doorgegaan? De traditieclub is momenteel opnieuw actief in de Championship. De blauwhemden eindigden vorig seizoen op een povere achttiende plaats in de Engelse tweede divisie. Portsmouth heeft dan wel de ambitie om naar boven te kijken, maar garanties kreeg Burgess eigenlijk niet.

Géén zin in een degradatiestrijd

Het spreekt voor zich dat de 34-jarige verdediger na enkele seizoenen strijden om de landstitel én Champions League-wedstrijden géén zin had om tegen de degradatie te gaan vechten. Bovendien kan Gent hem wél een héél interessant sportief traject voorleggen.

Sam Baro was de voorbije weken en maanden duidelijk over de ambities van De Buffalo's. Zonder grootspraak of loze beloften wil de voorziter van Gent een stabiele Belgische topclub maken. Het doel is dan ook duidelijk: top drie in de Jupiler Pro League én een vaste klant in de Europese competities worden én blijven.
 

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