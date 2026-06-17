Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 1 reacties
Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg
Foto: © photonews
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Antoine Sibierski begint aan zijn eerste zomermercato als sportief directeur van RSC Anderlecht. En het wordt een atypische zomermercato naar paars-witte normen.

Er ligt héél véél werk op de plank voor Antoine Sibierski. De nieuwbakken sportief directeur van RSC Anderlecht moet de kleedkamer uitmesten, een nieuwe coach zoeken én een nieuwe ploeg bouwen.

Veel tijd is er niet. In de tweede helft van juli - dat is binnen een dikke maand al - moet Anderlecht al meteen vol aan de bak. En er is geen ruimte voor uitschuivers als paars-wit de groepsfase van de Europa League wil halen. Eerste opdracht: Hammaby FB.

Geruchtenmolen zal op volle toeren draaien

De komende dagen en weken zal de geruchtenmolen nog meer op volle toeren draaien. En wees er maar zeker van dat er een karrenvracht aan coaches en spelers aan Anderlecht zullen worden gelinkt.

Maar zal er ook effectief iets van aan zijn? Het wordt koffiedik kijken. Sibierski is een sportief directeur die heel graag in de schaduw werkt. Discretie is hét sleutelwoord voor de Fransman. Zo heeft hij het in het verleden altijd gedaan én wil de Fransman het ook in Brussel doen.

Stijlbreuk met het verleden

En ook dat wordt een uitdaging. Bij ESTAC Troyes is het ongetwijfeld iets gemakkelijker om onderhandelingen uit de pers te houden dan wanneer je versterkingen aan het zoeken bent voor een club als Anderlecht. Bij dat feit is géén extra uitleg nodig.

Het wordt sowieso een stijlbreuk. Onder Herman Van Holsbeeck waren de targets al wekenlang gekend en sloeg Anderlecht in de laatste dagen van de zomermercato toe. Daar is nu géén tijd voor. Integendeel.

Géén tijd, géén ruimte voor vergissingen

Ook de voorbije jaren kwamen transfer héél vaak vroeg in de media. En dat zorgde voor vertraging of voor extra kosten. Ook daar zijn deze keer géén centen voor. Sibierski zal het echter allemaal tot een goed einde moeten brengen.

Bovendien is er deze keer echt géén marge meer voor fouten. Elke euro wordt omgedraaid en moét goed besteed worden. De paars-witte achterban kijkt mee na de teleurstellingen van vorig seizoen...

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