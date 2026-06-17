Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Italië is in de ban van een spraakmakend gerucht. De hoordrolspeler: Kevin De Bruyne. We willen jullie de heisa dan ook niét onthouden. Al gaan we ook meteen het één en ander kaderen.

Er was de voorbije maanden héél véél te doen over de toekomst van Kevin De Bruyne. Rechtvaardigde onze landgenoot de voorbije maanden het loon dat hij bij SSC Napoli opstrijkt? Het was een heus item in Italië.

Een week geleden schreven we nog dat De Bruyne ook volgend seizoen bij Partenopei zal blijven. De Rode Duivel heeft een contract tot medio 2027 in Napels. Bovendien wordt Antonio Conte vervangen door een nieuwe coach.

Italië in de ban van Kevin De Bruyne en... Juventus FC

We staan nog steeds achter onze woorden. Al is er tegelijkertijd een heus transfergerucht ontstaan in Italië. Zo wordt De Bruyne gelinkt aan een transfer naar… Juventus FC. De Oude Dame wil met onze landgenoot opnieuw naar boven kijken in de Serie A.

De laatste titel van Juventus dateert ondertussen van 2020. Het voorbije seizoen was een teleurstelling voor de topclub in Turijn. De Oude Dame slaagde er zelfs niet in om zich te kwalificeren voor de Champions League.

Is De Bruyne de man die Juventus er opnieuw bovenop moet helpen? Het gerucht was zelfs hardnekkig genoeg voor Fabrizio Romano om er een topic aan te wijden op zijn YouTube-kanaal.





Ook hij bevestigde ondertussen dat er momenteel nog geen contact is geweest tussen Napoli, Juventus of De Bruyne. Meer zelfs: momenteel is er zelfs geen sprake van concrete interesse van De Oude Dame in onze landgenoot.

De Bruyne én Lukaku dienen hun contract uit

Bovendien is een transfer tussen Napoli en Juventus quasi ondenkbaar. In 2016 hoestte Juve de afkoopsom van negentig miljoen euro op om Gonzalo Higuan weg te halen in Napels. Dat is Partenopei nog lang niét vergeten…

Behoudens een verrassing blijven we achter onze woorden staan. De Bruyne én Romelu Lukaku dienen hun contract in Napels simpelweg uit. En dan kan er volgende zomer opnieuw volop gespeculeerd worden.

