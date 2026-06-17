Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Italië is in de ban van een spraakmakend gerucht. De hoordrolspeler: Kevin De Bruyne. We willen jullie de heisa dan ook niét onthouden. Al gaan we ook meteen het één en ander kaderen.

Er was de voorbije maanden héél véél te doen over de toekomst van Kevin De Bruyne. Rechtvaardigde onze landgenoot de voorbije maanden het loon dat hij bij SSC Napoli opstrijkt? Het was een heus item in Italië.

Een week geleden schreven we nog dat De Bruyne ook volgend seizoen bij Partenopei zal blijven. De Rode Duivel heeft een contract tot medio 2027 in Napels. Bovendien wordt Antonio Conte vervangen door een nieuwe coach.

Italië in de ban van Kevin De Bruyne en... Juventus FC

We staan nog steeds achter onze woorden. Al is er tegelijkertijd een heus transfergerucht ontstaan in Italië. Zo wordt De Bruyne gelinkt aan een transfer naar… Juventus FC. De Oude Dame wil met onze landgenoot opnieuw naar boven kijken in de Serie A.

De laatste titel van Juventus dateert ondertussen van 2020. Het voorbije seizoen was een teleurstelling voor de topclub in Turijn. De Oude Dame slaagde er zelfs niet in om zich te kwalificeren voor de Champions League.

Is De Bruyne de man die Juventus er opnieuw bovenop moet helpen? Het gerucht was zelfs hardnekkig genoeg voor Fabrizio Romano om er een topic aan te wijden op zijn YouTube-kanaal.

Ook hij bevestigde ondertussen dat er momenteel nog geen contact is geweest tussen Napoli, Juventus of De Bruyne. Meer zelfs: momenteel is er zelfs geen sprake van concrete interesse van De Oude Dame in onze landgenoot.

De Bruyne én Lukaku dienen hun contract uit

Bovendien is een transfer tussen Napoli en Juventus quasi ondenkbaar. In 2016 hoestte Juve de afkoopsom van negentig miljoen euro op om Gonzalo Higuan weg te halen in Napels. Dat is Partenopei nog lang niét vergeten…

Behoudens een verrassing blijven we achter onze woorden staan. De Bruyne én Romelu Lukaku dienen hun contract in Napels simpelweg uit. En dan kan er volgende zomer opnieuw volop gespeculeerd worden.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Juventus
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

21:40
1
'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

21:20
WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

20:59
37
'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

20:50
'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

20:20
Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

19:30
'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

19:20
1
Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

19:00
'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

18:30
3
Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

18:00
Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

17:30
3
"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

17:00
3
'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

16:30
2
Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

16:00
Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

15:30
Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

15:00
Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

14:30
10
🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

14:00
1
Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

13:30
Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

12:00
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

12:30
4
Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

Nieuwe club mengt zich in de strijd om Matias Fernandez-Pardo

12:00
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

10:00
36
Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Salaris, titels, Ballon d'Or-debat: Jérémy Doku heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:40
2
‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

‘Van Challenger Pro League naar de top? Leandro Rousseau staat voor droomtransfer’

11:20
2
OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

11:00
11
‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

10:25
3
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

09:00
49
‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’

08:30
4
Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

08:00
1
Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

07:20
3
“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

“Hoe je het ook draait of keert”: Degryse waarschuwt Garcia en kijkt meteen naar Mannaert

07:40
1
‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

06:30
2
Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

06:00
2
WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal

23:04

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Inter Milaan Inter Milaan 23/08 Monza Monza
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 23/08 Lazio Lazio
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Parma Parma 23/08 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 23/08 Como Como
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Genoa Genoa 23/08 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess' sarah. sarah. over 'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard' Real09 Real09 over WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen? Vital Verheyen Vital Verheyen over Vandenbempt messcherp na match Rode Duivels: "Een schande" LD 007 LD 007 over Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump E. Stoefs E. Stoefs over Portugal - DR Congo: 1-1 Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction ! Sikatsu Sikatsu over Na Keisuke Goto kan ook deze speler van RSC Anderlecht onverhoopt méér dan tien miljoen euro opbrengen The Purple Knight The Purple Knight over Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor .. .. over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved