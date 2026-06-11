Er wordt niet gewacht tot na het WK: 'Italiaanse media zijn héél zeker over toekomst van Lukaku én De Bruyne'

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 2 reacties
Er wordt niet gewacht tot na het WK: 'Italiaanse media zijn héél zeker over toekomst van Lukaku én De Bruyne'
Foto: © photonews
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Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bereiden zich momenteel voor op de start van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Waar ligt de toekomst van beide Rode Duivels na het toernooi? Ondertussen lijkt dat ook héél duidelijk te worden.

Er is de voorbije weken en maanden al héél véél inkt gevloeid over Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Beide heren worden anno 2026 nog steeds gezien als één van de absolute topspelers op hun positie. Maar het ging de voorbije maanden niet altijd over de prestaties op het veld.

Lukaku kwam de voorbije maanden amper in actie. Big Rom lag quasi een volledig seizoen in de lappenmand en besloot na de jaarwisseling om alles op het WK te zetten én in België de laatste puntjes op de revalidatie-i te zetten. Het deed de vraagtekens achter zijn toekomst enkel en alleen toenemen. 

Definitieve transfer van Kasper Hojlund heeft géén invloed op toekomst van Romelu Lukaku

Temeer omdat Napoli een tiental dagen geleden de aankoopoptie op Kasper Hojlund heeft gelicht. Partenopei hoestte 44 miljoen euro extra op - de Italianen betaalden eerder al zes miljoen euro aan huurgelden aan Manchester United - om de 23-jarige Deen definitief naar Napels te halen.

Ook de toekomst van Kevin De Bruyne zorgde voor vraagtekens. Onze landgenoot kampte dit seizoen evenzeer met enkele kwaaltjes. Is de 34-jarige middenvelder zijn hoge jaarsalaris nog waard? Ook Antonio Conte stak nooit onder stoelen of banken dat zijn kijk op voetbal niet overeenstemt met de idee die KDB over het spelletje heeft.

De Bruyne én Lukaku blijven gewoon bij SSC Napoli

De Italiaanse media weten echter dat beide heren deze zomer niét zullen vertrekken. Lukaku en De Bruyne hebben een lopend contract tot medio 2027 bij Napoli. Hun salaris weegt dan wel door op de loonlast, maar anderzijds is er geen enkele club die deze zomer de gevraagde miljoenen euro's op tafel wil leggen om hen weg te kopen.

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Bovendien zal ook de nieuwe coach van Napoli - behoudens een verrassing wordt dat Massimiliano Allegri - het belang van beide spelers benadrukken. Big Rom én KDB kennen het klappen van de zweep én hebben de gave om een wedstrijd met één simpele baltoets te beslissen. En van dat kaliber zijn de spelers ook anno 2026 nog steeds héén dun gezaaid…

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