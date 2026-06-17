Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

Iran is het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestart met een blitzbezoek aan de Verenigde Staten én een 2-2-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. De Iraniërs kregen zelfs het bezoek van Gianni Infantino in de kleedkamer.

Het verhaal is ondertussen wereldwijd gekend. Iran slaagde erin om zich als één van de eerste landen te kwalificeren voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Iraniërs zijn ingedeeld in een groep met onze Rode Duivels, Egypte en Nieuw-Zeeland.

Pikant detail: het WK wordt dan wel door drie landen georganiseerd, maar Iran speelt alle groepswedstrijden in de Verenigde Staten. Hun basiskamp lag ook aanvankelijk in de Verenigde Staten. Tot de oorlog uitbrak.

Iran mag VS enkel binnen om te voetballen en vliegt meteen opnieuw het land uit

Het vervolg is gekend. Iran weigerde aanvankelijk om deel te nemen aan het WK, terwijl de administratie van Donald Trump de visa van spelers en bestuursleden weigerde af te leveren.

FIFA slaagde erin om de Iraanse voetbalbond te overtuigen om alsnog deel te nemen aan het WK. De Iraniërs hebben de tenten opgeslagen in Mexico en vliegen we voor iedere wedstrijd op en af. En dat mag gerust letterlijk genomen worden.

"We missen de steun van FIFA", neemt Amir Ghalenoei geen blad voor de mond. "Er werd ons verteld dat we na de wedstrijd van maandag in de Verenigde Staten konden blijven tot dinsdag. "Minuten na affluiten werden we aangemaand om Los Angeles te verlaten."





Iran had recuperatie en een training ingelast op Amerikaanse bodem. "Die recuperatiemomenten en -trainingen zijn belangrijk met het oog op het vervolg van het toernooi", gaat de bondscoach verder."

Pleister op een houten been

Als pleister op een houten been kwam Gianni Infantino de Iraanse selectie een hart onder de riem steken in de kleedkamer. Moeten we uitleggen dat de FIFA-baas niet op veel bijval moest rekenen?

"Het klopt dat Infantino ons heeft toegesproken", besluit de Iraanse bondscoach. "Hij vertelde dat hij ons wil helpen, maar dat andere problemen hem in de weg staan. Zonder daarbij de Amerikaanse regering bij naam te noemen."