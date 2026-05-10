Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

Union heeft gedaan wat het moest doen. David Hubert zweert dat Union het nu pas zal hebben over de bekerfinale tegen Anderlecht. Bij KV Mechelen bleek er ook wat te spelen.

Na de 3-0-zege tegen Mechelen is het nu 'money time' voor Union, met de bekerfinale tegen Anderlecht en de topper bij Club Brugge. "Niet vergeten dat we 51 wedstrijden gespeeld hebben om in deze situatie te komen. We hebben heel het seizoen drie competities zitten te managen. We zitten nu in een gepriviligeerde situatie die we zelf gecreëerd hebben. Die gaan we met honger tegemoet."

Hubert blijft erop hameren dat elke match belangrijk is. "We hebben ons nu verzekerd van de tweede plaats verzekerd. Je hebt sowieso iets, maar daar zijn we niet tevreden mee. We leggen de lat hoger. Sommigen zullen een bepaald doel misschien buiten bereik achten, wij gaan daarvoor. Wij willen in alles zo succesvol mogelijk zijn. Dat is hoe ik naar het leven en naar sport kijk."

Union gaat nog amper tactisch trainen

De Union-trainer weet ook dat zijn spelers snel zullen moeten recupereren. "Tactisch gaan we niet veel meer doen. We weten wat we willen en hoe we dat willen bereiken. Tot vandaag ging het enkel over Mechelen. Geloof me of niet, maar er is in onze kern nog geen woord gesproken over de bekerfinale tegen Anderlecht. Pas vanaf nu spreken we over Anderlecht."

Bij KV Mechelen roert er toch wat. Kiki Vanrafelghem plaatste een Instagram Story om duidelijk te maken aan de buitenwereld dat hij topfit is. Zo liet hij uitschijnen dat hij volgens zijn inzien te weinig minuten krijgt van zijn trainer. "Ik heb aan zijn invalbeurt gezien dat hij fit is", reageert Fred Vanderbiest. "Of ik dat met hem bespreek? Met een kwinkslag. Vroeger zou het licht uitgaan bij mij, maar ik ben rustiger geworden."

Vanderbiest vindt dat Vanrafelghem zich belachelijk maakt

De ploegmaats hebben die post op social media natuurlijk ook gezien. Dan komt dat wellicht eens ter sprake in de kleedkamers. "Zij lachen daarmee. Je maakt zo jezelf belachelijk", is Vanderbiest niet mals voor Vanrafelghem. "Ik zit niet op social media en wist het eerst niet eens. Ze hebben het mij getoond."