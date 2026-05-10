Reactie Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Joseph Marienstadion
| Reageer
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union heeft gedaan wat het moest doen. David Hubert zweert dat Union het nu pas zal hebben over de bekerfinale tegen Anderlecht. Bij KV Mechelen bleek er ook wat te spelen.

Na de 3-0-zege tegen Mechelen is het nu 'money time' voor Union, met de bekerfinale tegen Anderlecht en de topper bij Club Brugge. "Niet vergeten dat we 51 wedstrijden gespeeld hebben om in deze situatie te komen. We hebben heel het seizoen drie competities zitten te managen. We zitten nu in een gepriviligeerde situatie die we zelf gecreëerd hebben. Die gaan we met honger tegemoet."

Hubert blijft erop hameren dat elke match belangrijk is. "We hebben ons nu verzekerd van de tweede plaats verzekerd. Je hebt sowieso iets, maar daar zijn we niet tevreden mee. We leggen de lat hoger. Sommigen zullen een bepaald doel misschien buiten bereik achten, wij gaan daarvoor. Wij willen in alles zo succesvol mogelijk zijn. Dat is hoe ik naar het leven en naar sport kijk."

Union gaat nog amper tactisch trainen

De Union-trainer weet ook dat zijn spelers snel zullen moeten recupereren. "Tactisch gaan we niet veel meer doen. We weten wat we willen en hoe we dat willen bereiken. Tot vandaag ging het enkel over Mechelen. Geloof me of niet, maar er is in onze kern nog geen woord gesproken over de bekerfinale tegen Anderlecht. Pas vanaf nu spreken we over Anderlecht."

Bij KV Mechelen roert er toch wat. Kiki Vanrafelghem plaatste een Instagram Story om duidelijk te maken aan de buitenwereld dat hij topfit is. Zo liet hij uitschijnen dat hij volgens zijn inzien te weinig minuten krijgt van zijn trainer. "Ik heb aan zijn invalbeurt gezien dat hij fit is", reageert Fred Vanderbiest. "Of ik dat met hem bespreek? Met een kwinkslag. Vroeger zou het licht uitgaan bij mij, maar ik ben rustiger geworden."

Vanderbiest vindt dat Vanrafelghem zich belachelijk maakt

Lees ook... Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt
De ploegmaats hebben die post op social media natuurlijk ook gezien. Dan komt dat wellicht eens ter sprake in de kleedkamers. "Zij lachen daarmee. Je maakt zo jezelf belachelijk", is Vanderbiest niet mals voor Vanrafelghem. "Ik zit niet op social media en wist het eerst niet eens. Ze hebben het mij getoond." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
David Hubert

Meer nieuws

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

22:00
2
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

21:02
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
5
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
1
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

07:00
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
26
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
4
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

17:35
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
28
Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
4
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
7
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
1
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

PhP PhP over Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe? RememberLierse RememberLierse over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef pief pief over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Dog3 Dog3 over Union SG - KV Mechelen: 3-0 PV6 PV6 over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Ratko Svilar Ratko Svilar over Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Andreas2962 Andreas2962 over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is Borak Borak over Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies Test12 Test12 over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved