Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Fantastisch nieuws voor Union Saint-Gilloise en vooral voor Kevin Mac Allister. De sterke verdediger van Union is namelijk opgenomen in de voorlopige selectie van Argentinië voor het WK 2026.
Bondscoach Lionel Scaloni stuurde de uitgebreide lijst ondertussen officieel door naar de FIFA en daarin prijkt dus ook de naam van Mac Allister. Voor de 27-jarige verdediger is dat opnieuw een belangrijke bevestiging van zijn sterke ontwikkeling bij Union.
Grote concurrentie voor Mac Allister
Mac Allister groeide de voorbije seizoenen uit tot een van de absolute sterkhouders in de defensie van de Brusselaars. Met zijn duelkracht, agressiviteit en leiderschap was hij een sleutelfiguur in het succes van Union, dat zich de voorbije jaren definitief tussen de Belgische top nestelde.
Dat blijft ook in Argentinië niet onopgemerkt. De centrale verdediger zat eerder al in de ruime selectie van de nationale ploeg, maar lijkt nu opnieuw een stap dichter bij een definitieve selectie voor een groot toernooi te komen.
De concurrentie achterin is uiteraard gigantisch. Op de voorlopige lijst staan ook grote namen als Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi en Marcos Senesi. Toch toont de aanwezigheid van Mac Allister dat Scaloni hem serieus neemt binnen zijn uitgebreide spelersgroep.
Union zet zijn spelers op de kaart
Opvallend: Kevin is uiteraard ook de broer van Alexis Mac Allister, de middenvelder van Liverpool FC en wereldkampioen met Argentinië in 2022. Het zou dus een bijzonder verhaal kunnen worden als beide broers straks samen naar het WK trekken.
Lees ook... Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging›
De voorlopige selectie bevat verder nog heel wat vedetten uit het internationale topvoetbal, met onder meer Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez en Enzo Fernández.
Voor Union is de selectie van Mac Allister opnieuw een bewijs van het sterke werk dat de club de voorbije jaren levert. De Brusselaars slagen er steeds vaker in spelers internationaal op de kaart te zetten, terwijl de Argentijn zelf mogelijk aan de vooravond staat van het absolute hoogtepunt uit zijn carrière.
De volledige lijst:
EMILIANO MARTÍNEZ-Aston Villa
GERONIMO RULLI - Olympique de Marseille
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENITEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Raceclub
SANTIAGO BELTRAN - Rivierplaat
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atletico de Madrid
NICOLAS CAPALDO - Hamburg SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Sint-Gillis
LUCAS MARTINEZ QUARTA - Rivierplaat
MARCOS SENESI - Bournemouth
LISANDRO MARTÍNEZ-Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI-SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - Rivierplaat
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marseille
Cristian Romero - Tottenham Hotspur
LAUTARO DI LOLLO-Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA-Olympique de Marseille
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Raceclub
MAXIMO PERRONE-Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES-Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ-Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter Miami
EXEQUIEL PALACIOS-Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLAS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA-Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Straatsburg
Lionel Messi - Inter Miami
NICOLÁS PAZ - Calciumachtig 1907
FRANCO MASTANTUONO-Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Voetbalclub van Girona
GIANLUCA PRESTIANNI-SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milan
JOSÉ MANUEL LÓPEZ-Palmeiras
JULIAN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief