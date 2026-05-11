Johan Walckiers
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws
Fantastisch nieuws voor Union Saint-Gilloise en vooral voor Kevin Mac Allister. De sterke verdediger van Union is namelijk opgenomen in de voorlopige selectie van Argentinië voor het WK 2026.

Bondscoach Lionel Scaloni stuurde de uitgebreide lijst ondertussen officieel door naar de FIFA en daarin prijkt dus ook de naam van Mac Allister. Voor de 27-jarige verdediger is dat opnieuw een belangrijke bevestiging van zijn sterke ontwikkeling bij Union.

Grote concurrentie voor Mac Allister

Mac Allister groeide de voorbije seizoenen uit tot een van de absolute sterkhouders in de defensie van de Brusselaars. Met zijn duelkracht, agressiviteit en leiderschap was hij een sleutelfiguur in het succes van Union, dat zich de voorbije jaren definitief tussen de Belgische top nestelde.

Dat blijft ook in Argentinië niet onopgemerkt. De centrale verdediger zat eerder al in de ruime selectie van de nationale ploeg, maar lijkt nu opnieuw een stap dichter bij een definitieve selectie voor een groot toernooi te komen.

De concurrentie achterin is uiteraard gigantisch. Op de voorlopige lijst staan ook grote namen als Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi en Marcos Senesi. Toch toont de aanwezigheid van Mac Allister dat Scaloni hem serieus neemt binnen zijn uitgebreide spelersgroep.

Union zet zijn spelers op de kaart

Opvallend: Kevin is uiteraard ook de broer van Alexis Mac Allister, de middenvelder van Liverpool FC en wereldkampioen met Argentinië in 2022. Het zou dus een bijzonder verhaal kunnen worden als beide broers straks samen naar het WK trekken.

De voorlopige selectie bevat verder nog heel wat vedetten uit het internationale topvoetbal, met onder meer Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez en Enzo Fernández.

Voor Union is de selectie van Mac Allister opnieuw een bewijs van het sterke werk dat de club de voorbije jaren levert. De Brusselaars slagen er steeds vaker in spelers internationaal op de kaart te zetten, terwijl de Argentijn zelf mogelijk aan de vooravond staat van het absolute hoogtepunt uit zijn carrière.

De volledige lijst:

EMILIANO MARTÍNEZ-Aston Villa

GERONIMO RULLI - Olympique de Marseille

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid 

WALTER BENITEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Raceclub 

SANTIAGO BELTRAN - Rivierplaat

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras 

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atletico de Madrid 

NICOLAS CAPALDO - Hamburg SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Sint-Gillis 

LUCAS MARTINEZ QUARTA - Rivierplaat 

MARCOS SENESI - Bournemouth 

LISANDRO MARTÍNEZ-Manchester United 

NICOLÁS OTAMENDI-SL Benfica 

GERMÁN PEZZELLA - Rivierplaat 

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marseille 

Cristian Romero - Tottenham Hotspur 

LAUTARO DI LOLLO-Boca Juniors 

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA-Olympique de Marseille 

MARCOS ACUÑA - River Plate 

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon 

GABRIEL ROJAS - Raceclub 

MAXIMO PERRONE-Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES-Boca Juniors 

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate 

MILTON DELGADO - Boca Juniors 

ALAN VARELA - FC Porto 

EZEQUIEL FERNÁNDEZ-Bayer Leverkusen 

RODRIGO DE PAUL - Inter Miami 

EXEQUIEL PALACIOS-Bayer Leverkusen 

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea 

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool 

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLAS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest 

EMILIANO BUENDIA-Aston Villa 

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Straatsburg 

Lionel Messi - Inter Miami 

NICOLÁS PAZ - Calciumachtig 1907

FRANCO MASTANTUONO-Real Madrid 

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid 

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors 

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid 

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea 

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid 

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Voetbalclub van Girona 

GIANLUCA PRESTIANNI-SL Benfica 

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC 

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milan 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ-Palmeiras 

JULIAN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid 

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio 

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

