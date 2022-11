Joachim Van Damme en SK Beveren en alles gegeven tegen Antwerp: "Fysiek waren we helemaal uitgeput"

SK Beveren verloor van Antwerp na strafschoppen in de Croky Cup. Zowel Joachim Van Damme als zijn teamgenoten gaven alles wat ze konden. Tranen waren dan ook heel nabij.

Alles hebben ze gegeven tijdens de wedstrijd. Dan kwam bij Joachim Van Damme de emoties naar boven na de wedstrijd natuurlijk. “Traantjes zijn er uiteindelijk niet gevloeid, maar ik moest toch snel naar binnen”, vertelt Van Damme tegenover Het Nieuwsblad. “Fysiek waren we helemaal uitgeput. We hebben 120 minuten alles gegeven en dat wil je dan ook verzilveren. Op deze manier verliezen doet pijn. Ik zag het al voor mij dat ik de vijfde, beslissende penalty tegen de touwen zou schieten. Het is jammer genoeg niet zover gekomen."

Het is vanaf nu volle focus op de competitie voor SK Beveren. "Of deze nederlaag gaat blijven hangen? Neen, alleen in de beentjes misschien. Mentaal is het natuurlijk zuur. Al hebben we ook niet de titel verloren. Vandaag doet dat nog even pijn en het is zeker een gemiste kans. Maar op lange termijn is de match tegen Lierse Kempenzonen veel belangrijker. We hebben ook niet over ons laten lopen of ons voor een vol stadion belachelijk laten maken. We hebben gestreden voor wat we waard waren en hebben daarvoor op het einde applaus van onze fans gekregen."