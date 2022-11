Jean Butez penaltyheld bij Antwerp na gestopte panenka: "Hoorde de Beveren-supporters al juichen"

Als doelman kan je in een penaltyreeks alleen maar uitblinken. Bij Beveren-Antwerp was die rol weggelegd voor Antwerp-doelman Jean Butez die zijn ploeg op weg zette naar de kwalificatie door de eerste strafschop van de thuisploeg te stoppen.

En het was niet zomaar een strafschop want Beveren-kapitein Hoggas had een panenka in gedachten om Jean Butez te verschalken. Butez was al naar een hoek vertrokken maar omdat de panenka kracht miste, kon de Franse goalie nog op zijn stappen terugkeren en de elfmeter van Hoggas met één hand stoppen.

"Ik hoorde de supporters van Beveren al juichen alsof de bal al binnen was. Dat gaf me toch nog een extra push om me om te draaien en de penalty nog te stoppen", reageert Jean Butez met een lach na de partij.

"Maar", zegt de doelman er meteen bij. "Wij hebben 4/4 getrapt bij de strafschoppen en dat is toch ook niet onbelangrijk. Oké ik stop er één maar dan moeten de andere jongens wel nog scoren."

Minicrisis vermeden

Antwerp beleeft geen al te beste maand op sportief vlak. Na de sterke 27/27 is het niet je dat op de Bosuil. Kwalificatie afdwingen zou toch wel een moraalboost zijn voor Antwerp beaamt ook de doelman. "Een uitschakeling zou jammer geweest zijn voor de situatie waarin we nu zitten. We hebben vandaag mentaal veel veerkracht getoond en dat maakt ons sterker als team", klinkt het.

En dat zal nodig zijn want zondag trekt Antwerp naar Brugge voor de topper tegen Club. "Ze hebben ook 120 minuten moeten spelen dus de recuperatie zal wel belangrijk zijn. Het zal voor de twee ploegen misschien lastig worden maar zullen met veel strijd naar daar trekken voor de drie punten", besluit Butez.