Calvin Stengs eindelijk trefzeker voor Antwerp: "Met een gelukje"

De 0 is van de tabellen geveegd voor Calvin Stengs bij Antwerp. In het bekerduel tegen Beveren scoorde de winger voor het eerst in een Antwerp-shirt. En meteen ook een belangrijk doelpunt.

Heeft Calvin Stengs naar interviews van Bob Peeters geluisterd? Na enkele seconden reageert hij al met een Peeters-boutade in zijn interview na Beveren-Antwerp. "Na 10 minuten al een rode kaart tegen, dan weet je dat het lastig wordt", reageert Stengs tegen de verzamelde pers na afloop.

"Ik heb het niet goed gezien. Had het gevoel dat hij vooral wat werd aangetrapt langs achteren en dan is het natuurlijk dat je wat boos wordt. Volgens mij wou hij de verdediger vooral van zich afduwen maar de scheidsrechter vond dat rood", analyseert hij.

Met een gelukje op voorsprong

En toch lukt het de Great Old om op voorsprong te komen met z'n tienen: "Gelukkig komen we 0-1 voor bij de rust, met een gelukje bij mij", is de Nederlandse winger eerlijk. "Je weet dat ze dan zullen komen maar we gaven weinig weg. De 2-1 was buitenspel en verder gaven we weinig weg", klinkt het.

Geen VAR in deze bekerfase dus de 2-1 kon niet afgekeurd worden waardoor Antwerp plots minder dan tien minuten kreeg om op gelijke hoogte te komen met Beveren. Dat lukte dankzij een eigen doelpunt van Tshimanga en uiteindelijk brachten strafschoppen de verlossing. "Doorgaan naar de volgende ronde was het belangrijkste. Manier waarop liever energiezuinig maar zo is het dan maar", besluit hij.