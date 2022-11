Van Bommel pleit voor één ding na bijna-uitschakeling in beker: "Willen we deze competitie wel serieus nemen?"

De verplaatsing tegen Beveren leek op voorhand al geen eenvoudige bekeropgave voor Antwerp maar na tien minuten werd het zo mogelijk nog moeilijker. Na een strafschoppenreeks kon Antwerp toch de kwalificatie afdwingen.

"Een aardige bekerwedstrijd", steekt Van Bommel van wal op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen SK Beveren. "We krijgen snel een rode kaart maar voor mij was dat toch niet helemaal terecht. Het was meer een duwende beweging van Janssen en geen slag richting de Beveren-speler. De jongens hebben echter heel knap gereageerd met 10. Af en toe met heel dominant voetbal en voor de rust komen we dan ook verdiend op 0-1", klinkt het.

In de tweede helft kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en via Mbokani ging Beveren ook nog eens op en over Antwerp. Met een own goal 5 minuten voor het laatste fluitsignaal kwam Antwerp weer helemaal in de wedstrijd. "Het tekent het karakter van deze groep. Tegen elf man gaan ze hoog druk zetten op zoek naar de gelijkmaker en na die 2-2 bleven ze op zoek gaan naar de 2-3", looft hij zijn team.

Voor zijn team dus niets dan lof maar niet richting de organisatie van deze bekercompetitie. De Nederlandse trainer zag namelijk twee beangrijke beslissingen in het nadeel van zijn ploeg uitdraaien: de rode kaart van Janssen en het tweede doelpunt van Mbokani dat buitenspel was. "Als we in België deze competitie serieus willen nemen, moeten we dat doen door hier een VAR te zetten. Dat er te veel wedstrijden zijn voor een VAR? Vandaag waren er maar drie...", pleit hij.