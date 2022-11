Man van de match? Bijna onmogelijk na thriller Beveren-Antwerp

De trofee van man van de wedstrijd is tijdens deze wedstrijd enkele keren van winnaar veranderd. Wie is volgens mij de man van deze wedstrijd?

Man van de wedstrijd, is dat per definitie iets positief? In die categorie nomineren we graag Vincent Janssen als mogelijke man van de match. Na zo'n tien minuten werd de Nederlandse aanvaller van Antwerp opnieuw naar de kleedkamer gestuurd omdat De Cremer hem een rode kaart gaf. Antwerp was in de eerste tien minuten heel dominant aan het voetballen maar zag dan hun topschutter uitvallen. Janssen liet zich wat vangen door Vukotic door te reageren toen de Serviër wat gretig aan hem ging hangen.

© photonews

Langs Beverste kant nomineren we graag de andere protagonist in de fase van de rode kaart van Janssen. Want niet alleen zorgde hij ervoor dat Antwerp na 10 minuten aanvallend onthoofd was, verder speelde Vukotic een oerdegelijke wedstrijd centraal achterin. Een rots in de branding die meermaals de meubelen redde voor de thuisploeg.

Natuurlijk is er ook nog Dieumerci Mbokani. De aanvaller van Beveren was een veelbesproken figuur naar aanloop van het bekerduel tegen zijn ex-ploeg. Enkele krasse uitspraken zorgden ervoor dat alle vizieren op hem gericht waren en hij gaf de mensen waar voor hun geld. Met twee doelpunten zorgde hij er op een kwartier tijd voor dat Beveren van 0-1 naar 2-1 ging. Even later was Mbokani de antiheld door een strafschop hoog over te trappen.

© photonews

In die strafschoppenreeks was er dan weer een glansrol weggelegd voor Antwerp-doelman Jean Butez. Hij zette meteen de toon door de eerste Beveren-penalty te pakken: een panenka van Hoggas. Butez lag al half in de hoek wanneer hij zich op het laatste moment bedacht en de zwakke panenka van Hoggas uit doel te slaan. Het begin van een perfecte penaltyreeks voor Antwerp.