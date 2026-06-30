DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

Het is officieel. Feyenoord heeft zijn eerste miljoenendeal onder Dévy Rigaux beet. En het is meteen een transfer met een Belgische link, want het haalt Nacho Ferri zoals verwacht op bij KVC Westerlo. Een win-win-situatie voor iedereen?

"Feyenoord heeft zich versterkt met Ignacio ‘Nacho’ Ferri. De 21-jarige Spaanse spits komt over van KVC Westerlo en heeft in De Kuip zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030", aldus Feyenoord in een persbericht op de eigen webstek.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om voor Feyenoord te gaan spelen", vertelt een trotse Ferri. "De afgelopen twee jaar heb ik in België veel geleerd en ik voel dat het nu tijd is om de stap naar een hoger niveau te zetten, naar een grote club als Feyenoord. Van ‘t Kuipje in Westerlo naar De Kuip in Rotterdam: het voelt als de perfecte stap."

Nacho Ferri trekt van KVC Westerlo naar Feyenoord

"Ik weet dat Feyenoord een club is met een rijke historie, maar vooral ook met veel ambitie richting de toekomst. Bovendien spelen we komend seizoen in de Champions League. Dat is niet alleen voor mij iets waar je naar uitkijkt. Dat zal voor ons allemaal gelden. Ik heb er zin in om iedereen te ontmoeten en te beginnen."

Welcome to Rotterdam…



🇪🇸 Nacho Ferri

👕 Feyenoord home 2026-2027 pic.twitter.com/Svic019zuU — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 30, 2026

Ferri begon zijn voetballoopbaan in zijn geboortedorp Montaverner, in het oosten van Spanje. Via de jeugdopleiding van Ontinyent CF en UD Alzira kwam de 1.92 meter lange aanvaller in 2021 terecht bij Eintracht Frankfurt. Daar maakte hij met zijn vele doelpunten al snel indruk in het beloftenelftal, waarna op 18-jarige leeftijd in september 2023 zijn officiële debuut volgde voor de Bundesliga-subtopper.





Westerlo ziet de miljoenen binnenstromen voor Ferri

In de zomer van 2024 stapte Ferri op huurbasis over naar KV Kortrijk, om zodoende meer minuten te kunnen maken op niveau. Bij de Belgische club was hij het gehele Jupiler Pro League-seizoen basisspeler en viel hij positief op dankzij zijn werklust en fysieke voorkomen. KVC Westerlo besloot de Spaanse jeugdinternational daarop in te lijven en afgelopen seizoen was Ferri in dienst van zijn nieuwe club goed voor 11 goals en 4 assists.

Westerlo betaalde zelf een dik miljoen voor Ferri en ziet hem nu voor liefst acht miljoen euro vertrekken richting Nederland. Een pittige deal, die ook door De Kemphanen zelf ondertussen officieel is bevestigd. Zij wensen hem - net als wij - veel succes in Nederland.