DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het is officieel. Feyenoord heeft zijn eerste miljoenendeal onder Dévy Rigaux beet. En het is meteen een transfer met een Belgische link, want het haalt Nacho Ferri zoals verwacht op bij KVC Westerlo. Een win-win-situatie voor iedereen?

"Feyenoord heeft zich versterkt met Ignacio ‘Nacho’ Ferri. De 21-jarige Spaanse spits komt over van KVC Westerlo en heeft in De Kuip zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030", aldus Feyenoord in een persbericht op de eigen webstek.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om voor Feyenoord te gaan spelen", vertelt een trotse Ferri. "De afgelopen twee jaar heb ik in België veel geleerd en ik voel dat het nu tijd is om de stap naar een hoger niveau te zetten, naar een grote club als Feyenoord. Van ‘t Kuipje in Westerlo naar De Kuip in Rotterdam: het voelt als de perfecte stap."

Nacho Ferri trekt van KVC Westerlo naar Feyenoord

"Ik weet dat Feyenoord een club is met een rijke historie, maar vooral ook met veel ambitie richting de toekomst. Bovendien spelen we komend seizoen in de Champions League. Dat is niet alleen voor mij iets waar je naar uitkijkt. Dat zal voor ons allemaal gelden. Ik heb er zin in om iedereen te ontmoeten en te beginnen."

Ferri begon zijn voetballoopbaan in zijn geboortedorp Montaverner, in het oosten van Spanje. Via de jeugdopleiding van Ontinyent CF en UD Alzira kwam de 1.92 meter lange aanvaller in 2021 terecht bij Eintracht Frankfurt. Daar maakte hij met zijn vele doelpunten al snel indruk in het beloftenelftal, waarna op 18-jarige leeftijd in september 2023 zijn officiële debuut volgde voor de Bundesliga-subtopper.

Westerlo ziet de miljoenen binnenstromen voor Ferri

In de zomer van 2024 stapte Ferri op huurbasis over naar KV Kortrijk, om zodoende meer minuten te kunnen maken op niveau. Bij de Belgische club was hij het gehele Jupiler Pro League-seizoen basisspeler en viel hij positief op dankzij zijn werklust en fysieke voorkomen. KVC Westerlo besloot de Spaanse jeugdinternational daarop in te lijven en afgelopen seizoen was Ferri in dienst van zijn nieuwe club goed voor 11 goals en 4 assists.

Westerlo betaalde zelf een dik miljoen voor Ferri en ziet hem nu voor liefst acht miljoen euro vertrekken richting Nederland. Een pittige deal, die ook door De Kemphanen zelf ondertussen officieel is bevestigd. Zij wensen hem - net als wij - veel succes in Nederland.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Feyenoord
Westerlo
Nacho Ferri

Meer nieuws

📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

14:00
'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

13:30
Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

13:00
OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

12:40
WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

12:58
Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

11:40
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Parker - Mofokeng

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Parker - Mofokeng

10:58
Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

11:36
3
'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

10:58
2
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

11:45
2
Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

10:15
3
Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

09:32
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal Interview

"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

09:00
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

08:55
2
Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

08:20
2
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

08:00
2
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

07:50
10
Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

07:20
2
'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

07:00
Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

06:00
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België Analyse

Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België

06:30
1
Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

23:00
6
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

23:26
Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

22:00
1
Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

22:30
Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

21:30
De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

20:40
Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

20:20
Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

20:00
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

19:40
Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

19:20
Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

01:52
4
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

18:40
4
Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

19:00
1
Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

18:20
Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen Geert66 Geert66 over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' malinezer malinezer over 'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse' RememberLierse RememberLierse over Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK Star.CSR Star.CSR over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil LordJozef LordJozef over Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken" Stigo12 Stigo12 over Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal" Stigo12 Stigo12 over Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku CringeMedia CringeMedia over Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen Kompany_GOAT Kompany_GOAT over DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved