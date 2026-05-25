🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het seizoen zit er op. Hoog tijd dus om de prijzen uit te delen, nadat eerder de titel al werd uitgereikt aan Club Brugge en ook de (meeste) Europese tickets verdeeld zijn? De Pro League-awards doen de rest.

Maandagavond weten we wie Ardon Jashari opvolgt als Profvoetballer van het Jaar. Wordt het gewoon topfavoriet Christos Tzolis van Club Brugge? Of krijgen we met pakweg Hans Vanaken (Club Brugge) of Adem Zorgane (Union SG) toch een verrassing?

De Pro League Awards 2026 worden dit jaar georganiseerd in de Antwerpse Handelsbeurs, nadat ze eerder al onder meer in Paleis 12 op de Heizel werden georganiseerd. In heel wat verschillende categorieën gaan we op zoek naar winnaars.

Hans Vanaken pakt de eerste prijs van de avond met het doelpunt van het jaar

De eerste prijs was al meteen voor Club Brugge, want Hans Vanaken werd uitgeroepen tot de man die het doelpunt van het jaar maakte. Zijn pegel tegen Union SG lag natuurlijk nog héél vers in het geheugen van de stemmers.

Het doelpunt dat hij scoorde tegen de Brusselaars was - net zoals eerder de pegel van Toby Alderweireld op speeldag 10 van de play-offs - uiteindelijk hét doelpunt dat van beslissend belang was in de strijd om de Belgische titel.

Pakt Club Brugge alle prijzen op de Pro League-awards?

Hans Vanaken volgt op de erelijst Konstantinos Karetsas (KRC Genk) op als maker van het mooiste doelpunt van het jaar. De speler van Club Brugge ging in de strijd om het mooiste doelpunt dit seizoen twee andere heerlijke doelpunten voor.

Zakaria El Ouahdi, die tijdens Westerlo-KRC Genk twee man in de wind zette en binnen knalde, eindigde op de tweede plaats. Op nummer drie staat de kanonskogel van Nathan De Cat, die zich in STVV-Anderlecht door het centrum knokte om de bal in de kruising te rammen. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten vanop de Pro League-awards in Antwerpen. De komende uren mag u van ons nog vele updates verwachten met een aantal andere prijzen.

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

