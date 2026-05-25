🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

Het seizoen zit er op. Hoog tijd dus om de prijzen uit te delen, nadat eerder de titel al werd uitgereikt aan Club Brugge en ook de (meeste) Europese tickets verdeeld zijn? De Pro League-awards doen de rest.

Maandagavond weten we wie Ardon Jashari opvolgt als Profvoetballer van het Jaar. Wordt het gewoon topfavoriet Christos Tzolis van Club Brugge? Of krijgen we met pakweg Hans Vanaken (Club Brugge) of Adem Zorgane (Union SG) toch een verrassing?

De Pro League Awards 2026 worden dit jaar georganiseerd in de Antwerpse Handelsbeurs, nadat ze eerder al onder meer in Paleis 12 op de Heizel werden georganiseerd. In heel wat verschillende categorieën gaan we op zoek naar winnaars.

Hans Vanaken pakt de eerste prijs van de avond met het doelpunt van het jaar

De eerste prijs was al meteen voor Club Brugge, want Hans Vanaken werd uitgeroepen tot de man die het doelpunt van het jaar maakte. Zijn pegel tegen Union SG lag natuurlijk nog héél vers in het geheugen van de stemmers.

Het doelpunt dat hij scoorde tegen de Brusselaars was - net zoals eerder de pegel van Toby Alderweireld op speeldag 10 van de play-offs - uiteindelijk hét doelpunt dat van beslissend belang was in de strijd om de Belgische titel.

Pakt Club Brugge alle prijzen op de Pro League-awards?

Hans Vanaken volgt op de erelijst Konstantinos Karetsas (KRC Genk) op als maker van het mooiste doelpunt van het jaar. De speler van Club Brugge ging in de strijd om het mooiste doelpunt dit seizoen twee andere heerlijke doelpunten voor.



Zakaria El Ouahdi, die tijdens Westerlo-KRC Genk twee man in de wind zette en binnen knalde, eindigde op de tweede plaats. Op nummer drie staat de kanonskogel van Nathan De Cat, die zich in STVV-Anderlecht door het centrum knokte om de bal in de kruising te rammen. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten vanop de Pro League-awards in Antwerpen. De komende uren mag u van ons nog vele updates verwachten met een aantal andere prijzen.