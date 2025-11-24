Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Trainer Besnik Hasi gaf een open inkijk in de samenwerking met Thorgan Hazard. Hij benadrukte dat werken met de aanvaller zowel plezierig als uitdagend is, en dat de rol van Hazard binnen het huidige systeem een belangrijke factor vormt.

Contract en toekomst

Op de vraag of hij Hazard een nieuw contract zou geven, reageerde Hasi resoluut. “Dat ga je me niet laten zeggen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Daarmee maakte hij duidelijk dat hij zich niet wil uitspreken over beslissingen die tot het domein van de sportieve directie behoren.

Hasi omschreef de samenwerking met Hazard als dubbel. “Leuk én moeilijk. Hij doet dingen die ik nooit kon. Dingen die je doen smullen. Maar hem laten doen wat ík wil, dat is een ander verhaal.” Hij gaf aan dat er regelmatig discussies zijn, maar dat er telkens een gemeenschappelijke basis wordt gevonden. “Ik heb met Thorgan al veel discussies gehad, maar uiteindelijk vinden we altijd ‘een gezamenlijke taal’.”

Positie op het veld

Een belangrijk punt van discussie was de positie van Hazard. “Hij wil dat nog altijd niet!”, zei Hasi over het spelen op de linkerflank. Toch werd er stap voor stap een oplossing gevonden. Binnen het huidige systeem krijgen de pocketspelers meer vrijheid, waardoor Hazard dit seizoen vaker betrokken is bij het spel.

Volgens Hasi verkeert Hazard fysiek in goede conditie en levert hij beslissende bijdragen. “Thorgan scoort misschien niet altijd, maar hij is steeds gevaarlijk. Het is voor zo’n speler dat de mensen naar het stadion komen.” Daarmee benadrukte hij dat Hazard, ook zonder constante doelpuntenproductie, een bepalende rol speelt.

Tot slot gaf Hasi aan dat Hazard een speler is die de ploeg echt nodig heeft. "Kijk, als Thorgan lacht, is hij goed. En als iemand ons naar een hoger niveau kan tillen, dan is hij het wel. Dan hebben we Thorgan nodig", besluit hij.