Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

De mogelijke komst van doelman Marcos Peano naar Anderlecht roept vragen op. Hein Vanhaezebrouck plaatst kanttekeningen bij de haalbaarheid en geschiktheid van deze transfer.

La Louvière en de rol van Peano

Hein Vanhaezebrouck benadrukt echter dat iedereen dacht dat La Louvière een ticketje retour zou krijgen, maar het is een heel stugge ploeg. Het team beschikt over spelers die zich al hebben laten opmerken, zoals Djibril Lamego in de defensie, Jordi Liongola op de flank en Jerry Afriyie in de aanval.

De statistieken tonen dat La Louvière slechts vijftien tegendoelpunten incasseerde en daarmee de vierde beste verdediging van de competitie heeft. Volgens Vanhaezebrouck speelt de doelman daarin een cruciale rol. “Peano is een solide keeper, die weinig fouten maakt, ballen klemvast pakt, goed is op de lijn, een-op-een, snel anticipeert. Peano pakte al veel punten voor zijn team”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Beperkingen voor een topclub

Ondanks deze kwaliteiten ziet Vanhaezebrouck beperkingen wanneer het gaat om een overstap naar een club als Anderlecht. “Ik zeg niet dat hij een doelman voor een topclub is. Omdat hij niet de beste voeten heeft en zich beperkt tot lange ballen, of simpele passes. Dat kan tegenvallen als er achterin moet worden opgebouwd.”

Het moderne voetbal vraagt van keepers meer dan enkel reddingen. Het vermogen om mee te voetballen en het spel van achteruit op te zetten, wordt steeds belangrijker. Juist op dat vlak lijkt Peano minder geschikt voor een ploeg die structureel de bal wil domineren.

Anderlecht en de zoektocht naar versterking

Anderlecht staat voor de uitdaging om zijn kern te versterken. De interesse in Peano toont dat de club kijkt naar mogelijkheden buiten de traditionele top. Toch blijft de vraag of deze piste aansluit bij de noden van de Brusselse ploeg.