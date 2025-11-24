Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

Anderlecht heeft zwaar moeten zwoegen om La Louvière te kloppen, maar dankzij een laat doelpunt van invaller Ibrahim Kanaté pakte paars-wit opnieuw drie punten. Ilay Camara gaf na afloop toe dat het voetbal allerminst sprankelde, maar dat de overwinning in dit soort wedstrijden primeert.

“Het was heel moeilijk om kansen te creëren", zei hij. “In een match zoals deze moet je gewoon winnen, en dat is wat we gedaan hebben.”

Rijke bank

Volgens Camara lag het verschil opnieuw op de bank, waar Anderlecht over steeds meer kwaliteit beschikt. De inbreng van Verschaeren en Kanaté was beslissend. “De rijkheid van onze bank heeft vandaag het verschil gemaakt. Yari gaf een geweldige assist, Kanaté maakt het af. Dat toont hoe iedereen bij Anderlecht betrokken is.”

Ook de andere invallers brachten volgens Camara de nodige energie. “Ik vond dat Stroeykens ook heel veel bracht. We zijn echt blij dat zij deel uitmaken van dit team. Ze hebben ons vandaag mee over de streep getrokken.”

Camara gaf toe dat Anderlecht veel liep én veel leed. “We hebben hard gewerkt, misschien zelfs té veel gelopen", lachte hij. “We hadden kansen om het eerder af te maken, maar we mogen vooral blij zijn dat we winnen. Het is onze derde zege op rij en dat is iets wat we dit seizoen nog niet hadden gedaan.”

Lees ook... 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?›De middenvelder blikte ook vooruit op de komende topper tegen Union. “Dit is een goede voorbereiding richting volgende week. We moeten zo verder blijven doen. Union wordt een van de matchen van het jaar."

Kanaté, het broertje van Camara

Tot slot sprak Camara met opvallend veel warmte over matchwinnaar Kanaté, die het de voorbije maanden niet gemakkelijk had. “Hij zat zes maanden geleden nog in Afrika, kreeg een rode kaart tegen Häcken, speelde bij de Futures…"

"Ik ben heel close met hem, hij is een beetje mijn broertje. Het deed me pijn om hem te zien sukkelen. Maar vandaag heeft hij zijn kwaliteiten getoond. Hij is snel, sterk, een echte X-factor. We hebben hem heel hard gevierd. Hij heeft zelfs gedanst in de kleedkamer.”

